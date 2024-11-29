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明清晨低溫擴展到中南部 氣象署：嘉義以北、宜蘭恐10度
天氣真的冷，今晨全台最低溫出現在新北石碇區7.8度，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天仍受冷空氣影響，加上輻射冷卻效應，清晨局部出現10度以下低溫。今天清晨普遍14度，北部偏向12度，今晨自動站最低溫出現在石碇7.8度。
趙竑指出，這波大陸冷氣團影響到30日，到了12月1日到2日低溫回升，12月4日、5日下波冷空氣再來，但目前預估強度是東北季風，是否達大陸冷氣團標準仍要觀察。
趙竑表示，今晚仍受冷空氣影響，且偏乾，今明兩天受冷氣團及輻射冷卻影響，日夜溫差大，只有花東有零星雨。12月2日上午前天氣穩定，下午水氣增多。12月1日高壓出海，1到2日仍有輻射冷卻影響，2日下午起水氣增，基隆、北海岸及東半部降雨機率提高； 3日至4日水氣偏多，迎風面有短暫雨。
趙竑說，夜晚清晨到12月2日前都受輻射冷卻影響，日夜溫差大恐達10度，明天清晨低溫擴展到中南部空曠地區，嘉義以北及宜蘭等地恐出現10度低溫，到2日前都如此。12月3到5日，日夜溫差沒有這麼大，冷空氣沒這麼強，低溫18-20度，比這幾天舒適。
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