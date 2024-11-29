快訊

12強賽／中華摘冠那一夜東京巨蛋 日本隊和滿場地主球迷驚呆表情

產經關鍵字／北門相機街屹立半世紀 對抗網購有硬實力

北市公車又出事！從後追撞等紅燈4機車...肇事畫面曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

明清晨低溫擴展到中南部 氣象署：嘉義以北、宜蘭恐10度

聯合報／ 記者周相芸／台北即時報導
今天乾冷空氣持續籠罩台灣，今晚到明晨氣溫會再次下探。本報資料照片
今天乾冷空氣持續籠罩台灣，今晚到明晨氣溫會再次下探。本報資料照片

天氣真的冷，今晨全台最低溫出現在新北石碇區7.8度，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天仍受冷空氣影響，加上輻射冷卻效應，清晨局部出現10度以下低溫。今天清晨普遍14度，北部偏向12度，今晨自動站最低溫出現在石碇7.8度。

趙竑指出，這波大陸冷氣團影響到30日，到了12月1日到2日低溫回升，12月4日、5日下波冷空氣再來，但目前預估強度是東北季風，是否達大陸冷氣團標準仍要觀察。

趙竑表示，今晚仍受冷空氣影響，且偏乾，今明兩天受冷氣團及輻射冷卻影響，日夜溫差大，只有花東有零星雨。12月2日上午前天氣穩定，下午水氣增多。12月1日高壓出海，1到2日仍有輻射冷卻影響，2日下午起水氣增，基隆、北海岸及東半部降雨機率提高； 3日至4日水氣偏多，迎風面有短暫雨。

趙竑說，夜晚清晨到12月2日前都受輻射冷卻影響，日夜溫差大恐達10度，明天清晨低溫擴展到中南部空曠地區，嘉義以北及宜蘭等地恐出現10度低溫，到2日前都如此。12月3到5日，日夜溫差沒有這麼大，冷空氣沒這麼強，低溫18-20度，比這幾天舒適。

最近天氣提醒。圖/中央氣象署提供
最近天氣提醒。圖/中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周溫度趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖/中央氣象署提供
未來一周降雨趨勢。圖/中央氣象署提供
今天低溫分布情形。圖/中央氣象署提供
今天低溫分布情形。圖/中央氣象署提供

低溫 冷氣團 輻射

延伸閱讀

今晚到明晨還有10度以下低溫 東部下周一有降雨機會

影／蘭陽歡樂耶誕點燈民眾驚呼「好美..」府會廣場吸引人潮

影／現身宜蘭被問選縣長？ 立委吳宗憲回「球來就打」但黨中央未提過

早晚溫差大、清晨低溫如「寒流來襲」 氣象署圖解釋疑主因曝光

相關新聞

明清晨低溫擴展到中南部 氣象署：嘉義以北、宜蘭恐10度

天氣真的冷，今晨全台最低溫出現在新北石碇區7.8度，中央氣象署預報員趙竑上午指出，今天仍受冷空氣影響，加上輻射冷卻效應，...

民法家長懲戒權將刪 國教盟：七成家長反彈「合理管教權遭剝奪」

行政院會昨天拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教...

武陵農場露營區6度低溫 今年首見高山高麗菜覆白霜

全省各地低溫，高山的武陵農場露營區今天出現6度低溫，出現今年首見白霜；梨山高麗菜也被白霜覆蓋，昨晚到梨山參加山谷燈光節的...

今晚到明晨還有10度以下低溫 東部下周一有降雨機會

天氣真的冷。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今指出，受大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，昨晚到今天清晨有明顯輻射冷卻效應發生，今清...

冷！氣象署發布「低溫特報」 8縣市恐10度以下

冷！中央氣象署清晨6時32分針對新北市、基隆市、台北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等8縣市發布低溫特報，到今...

喉嚨痛不一定是感冒！耳鼻喉醫揭5種可能性：開暖氣也有關係

「喉嚨痛」是感冒的常見症狀，但有時候喉嚨痛並不一定是感冒造成的。耳鼻喉科胡皓淳醫師發文指出，除了感冒之外，其他喉嚨痛的可能性，並提醒民眾，「不管是不是感冒都要來看醫生」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。