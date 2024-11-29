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台灣豬肉外銷再傳捷報 獲准輸入新加坡

中央社／ 台北29日電

繼菲律賓同意進口台灣冷凍豬肉後，農業部今天宣布，駐新加坡代表處傳來好消息，新加坡食品局同意台灣生鮮豬肉廠生產豬肉可以輸入至新加坡，有望再次推升豬肉出口量。

農業部發布新聞稿指出，台灣多年來防治動物疫病及推動屠宰場HACCP成效再次獲認可，新加坡食品局查核申請案且經雙方談妥動物檢疫證明書樣張後，同意台灣有農業部屠宰場HACCP驗證的嘉一香食品股份有限公司生產的生鮮豬肉輸入新加坡。

農業部說，這是繼去年獲菲律賓同意進口台灣冷凍豬肉後，再次成功將優質的台灣豬肉推銷至國際，根據統計，截至11月20日止，已經有429公噸冷凍豬肉檢疫合格銷售至菲律賓，期待重返新加坡市場後，能將台灣豬肉出口量再次推升。

農業部表示，為推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，並與國際接軌，從民國109年12月15日正式公告實施屠宰場HACCP，鼓勵有意願外銷的屠宰業者自願性申請HACCP官方驗證，迄今已有11間豬隻屠宰場及17間家禽屠宰場成功取得屠宰場HACCP驗證。

農業部說，這不但讓國內屠宰業者自主提升清潔衛生，且創造品牌優勢，不僅能夠促進外銷，也可提供國內團膳、餐飲業、食品販售連鎖通路、食品加工業者與消費者最佳選擇。

農業部表示，政府近幾年致力推動台灣成為豬3大傳染病包含口蹄疫、非洲豬瘟及豬瘟的非疫國，今年已向世界動物衛生組織申請認定豬瘟非疫國，若經審查順利，預計明年5月底台灣即可獲採認，未來更有利於推動台灣優質農畜產品拓展出口市場，促進畜產業永續發展。

新加坡 豬肉 農業部

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