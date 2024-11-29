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民法家長懲戒權將刪 國教盟：七成家長反彈「合理管教權遭剝奪」

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
行政院會昨日拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，引起家長團體反彈。圖／國教盟提供
行政院會昨日拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，引起家長團體反彈。圖／國教盟提供

行政院會昨天拍板民法1085條修正草案，將現行條文中「父母得於必要範圍內懲戒其子女」的「懲戒」二字刪除，改為父母保護及教養未成年子女，應考量子女年齡及發展，不得對子女為身心暴力行為。家長團體國教行動聯盟今天表示，民法1085條修正草案名義上稱保護兒童，實際上已剝奪家長的合理管教權，根據調查，更有逾七成家長反對修法

國教盟表示，修法已漠視家長親權、不尊重民意，更是濫用《兒童權利公約》作為修法藉口，根本是矯枉過正、因噎廢食的粗暴修法，不利於兒童教育與品格發展。

國教盟也指出，根據研究調查，法官確實能準確判斷懲戒手段、傷勢程度及懲戒原因，能夠區分合理的懲戒和濫用行為，輕微的懲戒如罰站等都被認定為必要範圍內，且和國際相較之下，台灣並未出現像韓國或日本因濫用問題推動修法的情況，現行法律和司法體系對懲戒權的規範已有清晰標準，沒有必要刪除第1085條家長懲戒權。

再者，國教盟也指出，去年曾進行問卷調查，結果顯示高達70.4%家長反對修法，89.5%家長認為政府應加強家庭教育資源投入，反映出家長支持正向教養，只是在缺乏支持與配套的情況下感到無力，又教育部每年家庭教育的經費僅編列3億元，遠低於實際需求，若削弱家長的管教權，將使親職教育陷入更大的困境。

國教盟也談到，民法第1085條賦予父母在「必要範圍內」懲戒子女的權利，核心是「阻卻違法」，在合理範圍內的行為不構成違法。若完全刪除懲戒權，家長在子女闖紅燈、玩火、將刀叉插入電源插座等危險行為時，如何及時干預而不擔心法律風險。另外，修法過程中行政院兒童及少年福利與權益推動小組委員名單中，沒有任何家長代表參與，更顯示家長權利被漠視、修法更顯草率。

修法 子女 父母

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