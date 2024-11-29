「開燈睡覺」才有安全感？醫曝3大危害：恐讓你變胖變憂鬱
為了增加睡眠時的安全感，有些人會選擇「開燈睡覺」，但睡覺不關燈對健康有影響嗎？外科醫師陳榮堅發文指出3個開燈睡覺的壞處，並建議如果真的很怕黑，可以選擇開「小夜燈」。
外科醫師陳榮堅在臉書發文，詢問大家睡覺時習慣「開燈睡」還是「關燈睡」呢？根據大型醫學研究顯示「開燈睡覺不是一個好習慣」，即使戴著眼罩睡覺，開燈睡仍是會對身體造成影響。他列舉了開燈睡覺的「3大壞處」：
退黑激素分泌減少
會影響睡眠質量，導致精神不濟，甚至增加憂鬱風險。
內分泌不穩定
對於有代謝症候群的患者，如糖尿病、高血脂、高血壓等，開燈睡覺可能會使病情難以控制。
增加肥胖的風險
長期開燈睡覺，可能會影響代謝，導致體重增加。
陳榮堅最後提醒，即使因為疲憊在開燈時也能睡著，但是長期下來會傷害健康。若真的非常怕黑，可利用「小夜燈」營造合適的睡眠環境，不僅提升睡眠品質，也有助身體健康。
此外，他也建議，如果有睡眠障礙，可以每天做一點會流汗且使用到肌肉的運動，一方面能消耗過剩的體力，另一方面在運動的過程能讓腦部釋放腦內啡，讓心情愉悅，減少壓力及焦慮感，幫助順利入眠。
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