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台中翁扛模板又耕田膝受損 人工關節助獲行動力

中央社／ 台中29日電

台中一名陳姓老翁年輕時當模板工人又耕田，膝蓋使用過度，宛如電視劇「影后」主角翻版，他強忍痛不理會，但突然不能走路，連站都有困難，經置換人工膝關節重新站起來。

大甲李綜合醫院今天發布新聞稿，副院長、骨科主任醫師王芳英指出，一名84歲老翁在年輕時膝蓋使用過度，診斷後屬於退化性關節炎第4期，軟骨嚴重磨損，還有內彎變形。一開始患者還可以忍，靠著吃止痛藥、打止痛針維持，但破碎的軟骨突然掉落，導致再也無法忍耐而無法行走。

近日電視劇「影后」正熱門，片中主角之一的周凡因膝蓋受傷仍忍痛演戲跳舞。王芳英提醒，如果年輕患者膝蓋疼痛或受傷，便是一種警訊，有可能是十字韌帶或軟骨受傷，如果3天以上都還沒有好，一定要趕緊就醫。

王芳英指出，可先採取保守性治療或復健，若不加理會，恐會造成進一步惡化，讓膝蓋磨損更嚴重，等到年紀大時就要更換人工膝關節。

新聞稿中，陳姓老翁表示年輕時沒有耕耘機，耕田完全靠人力，再加上他也扛模板擔任建築工，膝蓋使用過度，偶爾膝蓋痛都忍痛，也覺得不以為意。

陳姓老翁說，前2週膝蓋突然痛到無法站立，根本無法走路，兒子帶他到診所看診，初步研判膝蓋退化，打了止痛針後，症狀緩解勉強能走路，過沒幾天又痛到不能走，決定開刀置換人工膝關節。

開刀置換人工膝關節，陳姓老翁表示，術後隔天就能下床走路，要是早一點手術，就不用痛那麼久。

患者 膝關節

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