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喉嚨痛不一定是感冒！耳鼻喉醫揭5種可能性：開暖氣也有關係

聯合新聞網／ 綜合報導
耳鼻喉科醫師發文指出，除了感冒之外其他喉嚨痛的可能性。圖／ingimage
耳鼻喉科醫師發文指出，除了感冒之外其他喉嚨痛的可能性。圖／ingimage

「喉嚨痛」是感冒的常見症狀，但有時候喉嚨痛並不一定是感冒造成的。耳鼻喉科胡皓淳醫師發文指出，除了感冒之外，其他喉嚨痛的可能性，並提醒民眾，「不管是不是感冒都要來看醫生」。

耳鼻喉科醫師胡皓淳在臉書發文，表示很多人都有出現過喉嚨痛的症狀，一開始以為是感冒，但沒有後續症狀。對此，他列舉了5種喉嚨痛的可能原因，並提醒民眾無論是否感冒都要來看醫生。

過敏反應

過敏會引起喉嚨的乾燥、發癢和輕微的痛感，這種不適感與感冒引起的疼痛不同。過敏原不僅限於花粉，也可能來自塵蟎、寵物皮屑甚至食物。過敏時，身體會釋放組織胺，導致喉嚨及鼻腔腫脹，並伴隨咳嗽、流鼻水等症狀。

空氣乾燥

在冬天，很多人喜歡開暖氣，但這會讓喉嚨變得非常乾燥，導致疼痛或不適感。當空氣濕度過低時，喉嚨和鼻腔的黏膜容易變得乾燥，這會讓喉嚨變得敏感並產生疼痛感，特別是在早晨剛醒來時感受最為明顯。

胃食道逆流

當胃酸從胃部逆流到食道時，酸性物質會刺激喉嚨，導致喉嚨灼熱、疼痛或沙啞。如果是這個原因造成的喉嚨痛，常常會在吃完飯後，或是平躺時加重。這與感冒引起的疼痛感不同，還會伴隨著胃部不適，或胸口灼熱感。

口腔或咽喉感染

扁桃腺炎之類的感染，通常伴隨著發燒、吞嚥困難、喉嚨紅腫，甚至可能有白色膿點出現。如果你的喉嚨痛非常劇烈，且伴有發燒或淋巴結腫大，那就可能是細菌感染了。

吸菸或空氣汙染

菸不僅會對肺部和呼吸道，造成傷害，也會直接刺激喉嚨引發疼痛。吸菸者的喉嚨往往處於慢性刺激狀態，容易出現喉嚨乾燥、發炎等症狀。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

感冒 暖氣 胃食道逆流 過敏反應

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