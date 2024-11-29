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天冷恐引發中風危機 醫師教簡單口訣快速辨識

聯合報／ 記者李定宇王慧瑛／新北即時報導
亞東醫院神經醫學部醫師徐仁佑指出，研究顯示低溫與腦出血型中風具有高度相關性，當氣溫低於攝氏20度時，心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險顯著升高。圖／亞東醫院提供
亞東醫院神經醫學部醫師徐仁佑指出，研究顯示低溫與腦出血型中風具有高度相關性，當氣溫低於攝氏20度時，心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險顯著升高。圖／亞東醫院提供

大陸冷氣團南下，近日氣溫明顯下降，冷風易導致血管收縮，進而引發血壓升高，增加血管相關疾病風險。為快速辨識中風，醫師提出「微笑、舉手、說你好」簡單口訣，若民眾出現臉部不對稱、手臂無力下垂或說話不清晰情況，應立即就醫。

亞東醫院神經醫學部醫師徐仁佑指出，研究顯示低溫與腦出血型中風具有高度相關性，當氣溫低於攝氏20度時，心房顫動引發血栓所造成的栓塞性中風風險顯著升高。寒流來襲時，氣溫低於攝氏10度，中風發生率更是急劇攀升，寒冷天氣中要注意保暖及健康管理，降低相關疾病風險。

徐仁佑強調，外出時應注意全身保暖，包含毛衣、外套、手套和毛襪，頭部與頸部防護同樣重要，帽子與圍巾不可缺少。許多人往往會忽視室內保暖重要性，例如從被窩起床、洗澡前後或進出浴室時，若未因應劇烈溫差採取保暖措施，可能會增加心血管負擔，建議寒流期間可使用暖氣或浴室防水暖氣機，減少溫差帶來的潛在危害。

徐仁佑指出，保暖雖然重要，從根本上保護血管健康更為重要。高血壓、高血脂、高血糖是造成心血管疾病的主要原因，不良生活習慣如缺乏運動、高油飲食及經常飲用含糖飲料等，都是可能導致三高的關鍵因素，民眾應透過定期健康檢查與日常監測血壓、腰圍及體重，及早發現代謝症候群等高風險徵兆，從而降低慢性疾病的發展風險。

若男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，或BMI值大於27，即屬於代謝症候群高危險群，也是三高的高風險族群，若有以上狀況，應及早就醫，透過醫師的專業評估與治療，預防代謝症候群惡化為慢性疾病。

為快速辨識中風，徐仁佑提出「微笑、舉手、說你好」簡單口訣，若民眾出現臉部不對稱、手臂無力下垂或說話不清晰情況，應立即就醫。若有半邊肢體麻木、突然暈眩或步態不穩等症狀，也須高度警覺。

經常使用手機或平板的族群，若發現螢幕文字出現疊影、手指無法準確按鍵盤等異常狀況，更應避免掉以輕心，切勿抱有「只是太累，睡一覺就好」僥倖心理，以免延誤治療。

中風的搶救黃金時間極為有限，延誤處理將加重腦細胞受損程度，徐仁佑說，一旦察覺疑似中風症狀，務必要立即送醫，爭取最佳治療時機。

中風 保暖 風險

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