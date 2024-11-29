今晚到明晨還有10度以下低溫 東部下周一有降雨機會

天氣真的冷。天氣風險公司天氣分析師歐宗學今指出，受大陸冷氣團帶來乾冷空氣影響，昨晚到今天清晨有明顯輻射冷卻效應發生，今清晨全台平地最低溫在新北石碇只有7.8度，苗栗以北除較靠海的新竹市，郊區或內陸近山區都有10度以下低溫出現，中部低溫普遍在10-12度，南部12-13度，東半部宜蘭也有11度低溫，花東因雲量持續偏多、夜間輻射冷卻不明顯，低溫仍有14-15度。

歐宗學指出，這波冷空氣雖只是大陸冷氣團等級，配合輻射冷卻影響，各地都有明顯寒冷感受，幸好低溫時間只有夜間到清晨時段，白天在陽光持續加熱下，明顯回溫。預期今北部、宜蘭白天高溫可達19-20度，中南部22-24度，花東19-21度。今晚到明晨冷空氣開始減弱，但餘威仍在，且持續有明顯輻射冷卻效應，還會有一次相似低溫出現機會。

歐宗學指出，明天白天這波冷氣團開始減弱，西半部維持晴朗天氣，東半部局部多雲。最大的差別是白天氣溫會比今天更溫暖，各地高溫普遍都會提高1-2度。周六晚到周日清晨氣溫還是偏低，低溫程度及範圍都會減弱並縮小許多。

周日到下周一都是偏東風環境，歐宗學指出，周日水氣仍少，下周一迎風面東半部水氣有稍微增多趨勢，會開始有零星短暫雨機會，西半部維持晴到多雲。氣溫逐日回升，但仍會有較大日夜溫差。

歐宗學指出，原先預期下周二會有新一波東北季風南下，目前看時間會往後延，要到下周四才會有較明顯的東北季風增強，北部仍可繼續維持較穩定天氣，不過東部則從下周一開始就會有降雨機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。