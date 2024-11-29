快訊

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！今天8點開門、iPad、Apple Watch有折扣

今晨7.8度！輻射冷卻日夜溫差大 專家：下周再迎另波東北季風

民法刪父母懲戒權 情節嚴重可停止親權

今晨7.8度！乾冷氣團+輻射冷卻日夜溫差大 吳德榮：下周再迎另波東北季風

聯合報／ 記者陳智華/台北即時報導
冷氣團發威，今各地平地最低氣溫約在8至13度。聯合報系資料照
冷氣團發威，今各地平地最低氣溫約在8至13度。聯合報系資料照

冷氣團發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨截至6：03本島縣市平地最低氣溫前3依序為：新北(石碇區)7.8度，新竹(關西鎮)8.0度，基隆(七堵區)8.4度；各地區平地最低氣溫約在8至13度。

吳德榮指出，今日至下周日(12月1日)清晨，「乾」冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，北部高溫仍在23度，中南部則有27、28度，但入夜後強「輻射冷卻」加成，迅速降溫、早晚很冷，日夜溫差很大，年長者及有心血管疾病者，應特別注意衣著調整、以保健康。

今日各地區氣溫為北部8至23度、中部11至26度、南部13至27度及東部11至28度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日白天起至周三(4日)冷空氣及「輻射冷卻」皆減弱，氣溫回升。下周一至周三東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高；西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。下周四(5日)另一東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫微降。各國模式顯示，下波冷空氣約在第9至11天(7至9日)影響，但其模擬強度、差異很大，需再觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今晚至下周日晨、因強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，本島苗栗以北部分平地、仍有10度以下的最低氣溫，應續注意低溫的影響。也由於強「輻射冷卻」，台北測站終於觸及14度，勉強符合「大陸冷氣團」的標準，若僅靠冷空氣的強度是達不到的。

冷氣團 吳德榮 氣溫

延伸閱讀

今鋒面通過後愈晚愈冷 吳德榮：明起冷氣團籠罩到周日晨 探10度低溫

周三冷氣團來襲！ 吳德榮：輻射冷卻加成 低溫下探10度

北東仍濕涼 新北石碇今晨16.3度 吳德榮：銀杏不侵台、秋颱共伴偏弱

北部濕涼明探16度低溫 吳德榮：銀杏颱風轉西機率高 共伴強弱續觀察

相關新聞

今晨7.8度！乾冷氣團+輻射冷卻日夜溫差大 吳德榮：下周再迎另波東北季風

冷氣團發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.m...

罕病成立權促會 9罕藥明年納健保

立法院厚生會昨天成立「罕見疾病權益促進委員會」，遭受醫界建議健保總額罕藥專款編列零元的弱勢病患，要求全面盤點罕病病患未被...

保暖別忘護頭頸 離開被窩先加衣

近日冷氣團來襲，氣溫驟降，導致晚上鑽進被窩時，得先忍受一陣冷冽。醫師提醒，溫差大易引發腦中風、心肌梗塞，特別是急性心肌梗...

學童看交通 愈高年級愈沒信心

據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，創下新高，今年截至八月也有七九八一人。遠通電收、靖娟兒童安全文教基金會等透過...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！8點開門 黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

自己的身後事自己做主 「終活筆記本」完成人生斷捨離

隨著高齡社會發展，死亡、老化、疾病成了避不開的話題，終活不只為了做好生命走到最後階段的準備，更是為了活在當下。究竟人生該如何漂亮退場，求得善終？ 在11月9日舉辦的2024年退休力論壇中，聯合報與財團法人器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心發布攜手製作的《以防萬一—終活筆記本》，內容教導理解死亡、安排死亡、實踐終活，完成人生斷捨離。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。