今晨7.8度！乾冷氣團+輻射冷卻日夜溫差大 吳德榮：下周再迎另波東北季風

冷氣團發威，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨截至6：03本島縣市平地最低氣溫前3依序為：新北(石碇區)7.8度，新竹(關西鎮)8.0度，基隆(七堵區)8.4度；各地區平地最低氣溫約在8至13度。

吳德榮指出，今日至下周日(12月1日)清晨，「乾」冷氣團籠罩，各地晴朗穩定，白天陽光下舒適，北部高溫仍在23度，中南部則有27、28度，但入夜後強「輻射冷卻」加成，迅速降溫、早晚很冷，日夜溫差很大，年長者及有心血管疾病者，應特別注意衣著調整、以保健康。

今日各地區氣溫為北部8至23度、中部11至26度、南部13至27度及東部11至28度。

最新模式模擬顯示，吳德榮指出，下周日白天起至周三(4日)冷空氣及「輻射冷卻」皆減弱，氣溫回升。下周一至周三東半部水氣逐日增多，局部短暫雨的機率逐日提高；西半部仍晴朗穩定，日夜溫差大。下周四(5日)另一東北季風影響，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫微降。各國模式顯示，下波冷空氣約在第9至11天(7至9日)影響，但其模擬強度、差異很大，需再觀察。

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，今晚至下周日晨、因強「輻射冷卻」加成，清晨及夜間，本島苗栗以北部分平地、仍有10度以下的最低氣溫，應續注意低溫的影響。也由於強「輻射冷卻」，台北測站終於觸及14度，勉強符合「大陸冷氣團」的標準，若僅靠冷空氣的強度是達不到的。