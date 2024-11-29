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健康你我他／婆婆跌倒了 7子女輪班陪復健

聯合報／ 文／張益寧（花蓮吉安）
婆婆臥床初期，全家人勤快為她翻身、按摩與換尿片，使其免受褥瘡之苦。如今活動力進步，她慶幸重獲一些自在。圖／張益寧提供
婆婆臥床初期，全家人勤快為她翻身、按摩與換尿片，使其免受褥瘡之苦。如今活動力進步，她慶幸重獲一些自在。圖／張益寧提供

夫家三姊長期住娘家，6年前察覺婆婆需要貼身陪顧，因此其他6個手足以各自家庭為後盾開始輪班照顧，人力全年全天無休。每天上午攙扶95歲的婆婆步道健行，下午在家做肌力運動，小夜及大夜由姊姊們陪看電視與陪睡。

今年7月中旬，步出家門的瞬間，婆婆突發暈眩跌倒，右邊腿骨與手掌受力，導致全身痠痛麻，且動彈不得。小叔當下決定載婆婆去醫院檢查，卻遭婆婆拒絕，她認為進醫院不吉利，僅願服中藥、貼草藥。

小叔次日租借電動氣墊床，子女的陪伴切換為看護模式，每小時為其翻身、按摩，寫日誌，記錄當班飲食、排遺細節。三姊除了為婆婆補充高蛋白質，更堅持即使臥床也要抬手、抬腿，兩個月後，婆婆復原得不錯，能自行翻身與下床時，則訓練她扶著床邊柵欄來回走動幾遍與踮腳尖。

我提醒「來運動囉！」婆婆常以「加一下！」這句客語回應我，她就想多坐一會兒，30分鐘後，她自行回床上躺平。講好的運動呢？「毌免。」我只好請先生來幫忙。

婆婆臥床初期，全家人勤快為她翻身、按摩與換尿片，使其免受褥瘡之苦。如今活動力進步，她慶幸重獲一些自在。雖然老人家難免會選擇躺平較為舒適，但多虧7個手足合作，互補不足之處，才能維持婆婆復健不間斷。

婆婆 躺平 運動

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