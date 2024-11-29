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冷氣團持續影響 苗栗以北可能10度以下低溫
今年入秋以來首波大陸冷氣團昨清晨達標，台北測站出現十四點四度低溫。中央氣象署表示，受到大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明晨，苗栗以北、宜蘭局部將出現十度以下低溫；下周可能會有第二波冷氣團南下，其強度及降溫幅度仍須持續觀察。
根據氣象署資料，昨平地最低溫出現在苗栗大河，僅八點四度，其次是新北石碇八點八度、新竹峨眉九點二度。
中央氣象署預報員張承傳說，大陸冷氣團將持續影響到周六清晨，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受到輻射冷時影響，苗栗以北、宜蘭可能出現十度以下低溫，其他地區低溫十二至十四度。
他提到，周六白天起，冷氣團減弱，各地看得到陽光且氣溫略回升，北部、東北部回溫至廿度，其他地區廿二至廿五度。
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