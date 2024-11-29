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食在營養／關刀豆穩血糖 切記充分煮熟

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
關刀豆。本報資料照片
關刀豆。本報資料照片

豆科種類繁多，以栽種量來說，黃豆占第一，而以外觀身形來看，巨大的「關刀豆」（又名白鳳豆）氣勢驚人。關刀豆的豆莢如鐮刀一般，動輒超過30公分，每一顆豆子的直徑約3公分。林口長庚醫院營養師陳姿吟說，關刀豆富含鈣質、蛋白質、膳食纖維、鉀離子、離胺酸等營養成分，可取代澱粉補充營養。

關刀豆常見於原民部落的餐桌上，節氣小雪過後開始盛產，豆子的種皮有各種顏色，含獨特的多酚類物質。陳姿吟表示，一般市面上少見關刀豆，民眾對這個食材不太了解，其實就是常做成白鳳豆餡糕餅，口感綿密鬆軟，烹煮作法鹹甜皆宜。

陳姿吟指出，豆類富含離胺酸，關刀豆另含有高蛋白質，因此在食物分類被歸為「五穀雜糧根莖類」，建議可以適量加入白米中，取代部分澱粉主食。以關刀豆100公克計算，關刀豆熱量337大卡、蛋白質23.8公克；膳食纖維約20公克，是糙米的4倍之多；鉀含量高達1273毫克，是糙米的6倍。

關刀豆有穩定血糖、保護心臟作用，但具有高鉀、高寡糖特性，陳姿吟提醒，腎臟病、腸胃道敏感的人最好避免食用，因寡糖含量高，吃多不易消化會導致脹氣、放屁，過多的鉀離子則會造成腎臟負擔。

除了注意不適合食用的族群，陳姿吟說，關刀豆的豆子很硬，且含有皂素、植物鹼、刀豆胺酸等物質，烹煮時一定要充分煮熟。建議先將豆子泡軟，再悶煮至軟熟，不論是加入湯中一起燉煮，或是打成豆泥作成濃湯、沙拉，加入甜點餡料也一樣好吃。

關刀豆的食用禁忌

1腎臟病、腸胃道敏感的人少吃。

2一定要充分煮熟，避免特殊的植物鹼引發不適。

腎臟病 蛋白質 食材

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