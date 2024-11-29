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學童看交通 愈高年級愈沒信心

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
問卷調查發現，愈高年級的國小孩童對交通安全信心愈低。 學生示意圖。圖／AI生成
問卷調查發現，愈高年級的國小孩童對交通安全信心愈低。 學生示意圖。圖／AI生成

交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，創下新高，今年截至八月也有七九八一人。遠通電收、靖娟兒童安全文教基金會等透過問卷調查發現，愈高年級的國小孩童對交通安全信心愈低，因為「路上橫衝直撞車子多」、「有人不遵守交通規則」等。

靖娟基金會呼籲，政府應盡速改善學校周遭、人行道的交通工程規畫。交通部則說，會持續推動四年四百億元永續提升人行安全計畫、校園周邊道路改善計畫，希望給國人更好的環境。

遠通電收、遠創智慧uTagGo與靖娟兒童安全文教基金會、徐元智先生紀念基金會共同推出《今天要去遊樂園》繪本電子書、線上問卷及學童學習單，截至十一月四日，回收線上問卷及學童學習單份數，國小低年級組一○五份、國小中年級組二八二份、一般大眾組一○五份。

在交通安全主觀感受信心指數（總分五分）方面，低年級組的交通安全信心指數為四點二三分、中年級組三點九三分、一般大眾僅二點八四分。部分學童因路上橫衝直撞車子多、有人不遵守交通規則等因素感到不安全。一般大眾則因巷口停車易擋視線、並排停車、用路人不遵守交通規則等，安全信心指數低。

靖娟基金會表示，另也發現，除了法規規定「四歲以下且體重十八公斤以下」判別兒童是否需使用安全座椅外，有約三成答題者不清楚除了年齡與體重，也須要考量到體型，若繫一般安全帶可能勒到脖子，就必須使用安全座椅。

交通部 人行道 校園

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