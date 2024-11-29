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運具電動化進度緩慢 經部：拚增充電站

聯合報／ 記者李柏澔陳儷方／台北報導
截至今年7月，我國電動小容車及機車的普及率分別為1.08％及 5.07%；市售比則分別為8.79％及9. 90%，與2025年10％和20％的短程日標皆有相當落差 。本報資料照片
截至今年7月，我國電動小容車及機車的普及率分別為1.08％及 5.07%；市售比則分別為8.79％及9. 90%，與2025年10％和20％的短程日標皆有相當落差 。本報資料照片

因應淨零減碳，交通部門運具電動化為我國近年致力發展的方向，然而國內小客車及機車電動化進度緩慢，截至今年七月底止，電動機車市售比還不到明年目標百分之廿的一半。對此，環境部長彭啓明表示，在運具電動化進度上，交通部態度相對保守，這部分要再加油，經濟部在國產電動化的推動也須再加強。

根據立法院預算中心報告，環境部擬定四年空氣汙染防制方案的推廣運具電動化管制策略，其中電動大客車、電動小型車及電動機車的普及率，於二○二五年分別為百分之卅五、一點四及七點九；至二○三○年則分別達到百分百、七點三及十六點七的目標。

然而截至今年七月底止，我國電動小客車及機車的普及率分別為百分之一點○八、五點○七；市售比則分別僅百分之八點七九及九點九，與二○二五年的短程日標有相當落差，其中電動機車的市售比甚至低於二○二二年目標的百分之十一點九五。

立委劉建國表示，電池品質、壽命、價格仍是電動載具發展的關鍵，若電池品質以及後續生產維護若出現斷鏈都可能對國內消費者造成嚴重的權益傷害，對業者的監督與管理是環境部無可推卸的職責。

環境部大氣環境司長張順欽表示，普及率和市售比不高的原因包含電動機車本身的不良率、燃油機車低價促銷競爭等。

交通部則坦言，電動大客車及小客車是符合分年目標，不過電動機車確實有些落後，經濟部已持續滾動檢討修正電動機車補助規定，希望提升電動機車的普及推展。

經濟部表示，能源補充便利性是民眾選購電動機車的重要影響因素，再者電動機車產業的穩健發展及傳統機車行的轉型皆須以車口數做為需求市場的支持。將持續以提高能源補充設施普及度，深化充換電站點服務能量，並加強機車行轉型誘因。

環境部 電動機車

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