保暖別忘護頭頸 離開被窩先加衣

近日冷氣團來襲，氣溫驟降，導致晚上鑽進被窩時，得先忍受一陣冷冽。醫師提醒，溫差大易引發腦中風、心肌梗塞，特別是急性心肌梗塞，常發生在剛起床二到三小時內，呼籲有慢性疾病的民眾，睡覺時，可戴上帽子加圍巾保護頭部、頸部；床邊多放件衣服，起床前，先在被窩中穿好再起床，避免溫差增加猝死風險。

氣溫大幅降低，早晚溫差大，血管易收縮，使血壓上升，增加心肌梗塞以及腦中風的機率。國健署指出，三高患者最容易受到影響，呼籲民眾應落實量測血壓，外出時採洋蔥式穿法、注意頭頸部保暖，隨身多帶一件外套，有慢性病者應規律用藥，降低溫差大帶來的風險。

中醫師陳潮宗表示，夜晚及清晨是心肌梗塞或腦中風較容易發生的時刻，別以為只要窩在被窩中，暖呼呼的就沒事。早起時，如果貿然掀開棉被，身體溫差瞬間出現變化，會讓血管收縮，大幅增加中風機率，建議床邊最好放件衣服，起床前，先在被窩裡穿好，再慢慢離開被窩，能降低身體與外界的溫差。

睡覺時，不少人會忽略頭部與頸部，陳潮宗說，如果所處的睡眠環境溫度過低，如戶外露營睡帳棚，露出的頭部與頸部，與身體的溫差過大，也可能增加發生血栓的機率。他呼籲，若處在這類的環境裡，應該加戴帽子以及圍巾或是脖圍，讓身體在睡眠時，溫度是一致的。

陳潮宗提到，頸部有風池穴、風門穴、風府穴，寒邪最容易透過頸部入侵，因此頸部要特別注意保暖，不僅是在睡覺期間，或是外出時，都建議帶一條圍巾，避免染上風寒。冬天入睡前，建議可以先泡腳，讓身體的血液流通，幫助身體放鬆，能快速幫忙入眠。