聽新聞
0:00 / 0:00

擴大篩檢 許多罕見疾病可預防

聯合報／ 記者許凱婷／台北報導

罕病專款作為救治患者的醫療資源，這意味著政府對罕病患者的支持，不僅是道德義務，更是法定責任，具有適法性與優先性。罕病基金會董事長蔡輔仁指出，在考量高價藥物時，決策者需平衡臨床數據與患者實際改善的效果，有些藥物能提升生物指標，但病人生活品質是否改善，仍需數據支持。

蔡輔仁曾在藥物小組會議中遭到質疑，「為何參與臨床實驗的罕病患者多數是七歲以下？」他解釋，原因是患者很少活過七歲，而新藥物可以延長三到五年的生命。對方竟反問他，「若是不能改善病患生活品質，延長的壽命是否只是增加痛苦？」令他深感震撼。

蔡輔仁強調，應考量治療對病患生活品質的提升。對於目前無藥可治的病症，健保署應允許患者嘗試高價治療，並收集治療結果，若治療無效則建立退場機制，確保資源分配的有效性。

在防治策略方面，蔡輔仁強調，關鍵在於早期介入。海洋性貧血的產前診斷，衛福部國健署提供適切的協助，但對於其他可預防疾病，卻未達相同標準。他建議，應將遺傳性疾病，如脊髓性肌肉萎縮症（SMA）納入產前諮詢與篩檢範疇。

立法委員陳菁徽也說，她也是婦產科醫師，透過精準篩檢與新生兒檢測，許多罕見疾病被預防，不僅減輕家庭負擔，也為醫療體制注入更多可能性。若能擴大篩檢範圍，將大幅為家庭與社會減輕壓力。罕病患者的存在是社會的責任，也是人類進化重要一環，他們的治療權益應成為政策優先考量核心，真正實現醫療人權與社會正義。

健保署 患者 退場機制

延伸閱讀

罕病權促會／蔡輔仁：病患對人類進化有貢獻，罕病專款不應挪出健保

高雪氏症／10萬分之一發生率，罕病患易有肝脾腫大、骨髓症狀

二年後漲健保費？衛福部證實最新補充保費上路時程

朱學恒逞慾獲減3月刑仍得入獄 高院未給緩刑理由曝光

相關新聞

下周東北季風增強！冷氣團持續影響至周六 今晚至明清晨低溫跌破10度

周六清晨前，各地氣溫明顯下降，中央氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、...

早晚溫差大、清晨低溫如「寒流來襲」 氣象署圖解釋疑主因曝光

大陸冷氣團持續影響，周五清晨至周六清晨為冷氣團影響台灣氣溫最冷的2天，搭配輻射冷卻效應，預估苗栗以北、宜蘭局部地區將出現...

入冬首波冷氣團…北市預測凌晨平地最低溫 南港僅11.3度

大陸冷氣團持續影響，台北市災防辦公室提醒，今年入冬第一波大陸冷氣團南下，受輻射冷卻影響，今天凌晨台北市平地最低溫為南港區...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

冷氣團持續影響 苗栗以北可能10度以下低溫

今年入秋以來首波大陸冷氣團昨清晨達標，台北測站出現十四點四度低溫。中央氣象署表示，受到大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻效應，...

卵巢癌頻復發 精準醫療增存活期

總統賴清德宣誓二○三○年癌症死亡率降低三分之一，卵巢癌為三大婦癌之首，每年新增患者一千八百名，近五成是晚期，多位婦癌專家...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。