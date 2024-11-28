台人愛喝湯 名廚江振誠跨醫界推健康餐：與美味不對立

國際名廚江振誠創立的米其林餐廳向來高朋滿座，但今年底將結束營業，許多饕客相當不捨。江振誠雖準備退居學界傳承廚藝，但為民眾把關健康的熱情不減，今天跨足醫療界，推出五星級健康餐，透露最大的挑戰是維持餐點的營養均衡，其中一道「BONE BROTH 旬骨湯」為因應台灣人愛喝湯的習慣，是空腹健檢民眾的首選。

江振誠表示，一般餐廳料理可能含高油、高糖、高鹽，不適合出現在健檢健康餐，因此跨足醫療界最大的挑戰，就是要在食材的選擇、烹調方式、營養成分上做足功課，讓健檢的民眾不會吃到太過刺激身體的餐點，也能恢復活力、修補元氣。

「健康餐不像一般料理，沒辦法隨心所欲的做，因為要把多種營養涵蓋在餐點中」，江振誠說，但無論何種料理，都會在方方面面做足把關，「這是我每天在做的事情，也是專業的一部分。」

針對「BONE BROTH 旬骨湯」健康餐，江振誠說，在設計菜單前，想到的就是「怎麼把大家的身體暖一暖，在很舒服的狀態下開始用餐」。他發現，台灣人一年四季都很愛喝湯，因此旬骨湯中就精選280天的野放烏骨雞為基底，搭配自然發酵的酸白菜，經長時間燉煮，充分萃取骨頭中的營養精華，將蛋白質、膠質和礦物質完美融入湯中，豐富味蕾，「美味不該是健康的對立面，而應是身心滿足的體驗。」

另外，據衛福部國健署統計，胃癌、大腸癌長年位居國人十大癌症中，胃鏡、大腸鏡也是不少民眾健檢必做項目。醫願診所院長葉曙慶說，2021年大腸癌新診斷個案有1萬6238人，為十大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌，且有年輕化趨勢，由於大腸癌早期症狀不明顯，許多患者在初次診斷時已屬晚期，使得治療難度增加，預後較差。

由於國人的健康意識提高，健檢成為不少民眾每年必做的例行公事。醫願診所副院長、腸胃科醫師林寶英說，隨著醫療技術的進步，無痛舒眠胃鏡、大腸鏡已能讓民眾在舒適狀態下完成檢查，定期進行大腸鏡檢查是早期發現大腸癌最有效方法之一，且應透過定期檢查、注意飲食均衡，並保持適量運動，才能真正做到預防勝於治療，及早發現罹癌因子和其他潛在疾病。如今邀請江振誠推出新五星級健檢餐，讓健檢是一場由內而外的身心旅程。