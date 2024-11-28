台人愛喝湯 名廚江振誠跨醫界推健康餐：與美味不對立

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
國際名廚江振誠以「健康與美味並存」的理念，打造星級健檢餐，全面提升健檢的規格與體驗，讓完成健檢的民眾能品嚐米其林名廚的星級健檢餐。記者曾學仁／攝影
國際名廚江振誠以「健康與美味並存」的理念，打造星級健檢餐，全面提升健檢的規格與體驗，讓完成健檢的民眾能品嚐米其林名廚的星級健檢餐。記者曾學仁／攝影

國際名廚江振誠創立的米其林餐廳向來高朋滿座，但今年底將結束營業，許多饕客相當不捨。江振誠雖準備退居學界傳承廚藝，但為民眾把關健康的熱情不減，今天跨足醫療界，推出五星級健康餐，透露最大的挑戰是維持餐點的營養均衡，其中一道「BONE BROTH 旬骨湯」為因應台灣人愛喝湯的習慣，是空腹健檢民眾的首選。

江振誠表示，一般餐廳料理可能含高油、高糖、高鹽，不適合出現在健檢健康餐，因此跨足醫療界最大的挑戰，就是要在食材的選擇、烹調方式、營養成分上做足功課，讓健檢的民眾不會吃到太過刺激身體的餐點，也能恢復活力、修補元氣。

「健康餐不像一般料理，沒辦法隨心所欲的做，因為要把多種營養涵蓋在餐點中」，江振誠說，但無論何種料理，都會在方方面面做足把關，「這是我每天在做的事情，也是專業的一部分。」

針對「BONE BROTH 旬骨湯」健康餐，江振誠說，在設計菜單前，想到的就是「怎麼把大家的身體暖一暖，在很舒服的狀態下開始用餐」。他發現，台灣人一年四季都很愛喝湯，因此旬骨湯中就精選280天的野放烏骨雞為基底，搭配自然發酵的酸白菜，經長時間燉煮，充分萃取骨頭中的營養精華，將蛋白質、膠質和礦物質完美融入湯中，豐富味蕾，「美味不該是健康的對立面，而應是身心滿足的體驗。」

另外，據衛福部國健署統計，胃癌、大腸癌長年位居國人十大癌症中，胃鏡、大腸鏡也是不少民眾健檢必做項目。醫願診所院長葉曙慶說，2021年大腸癌新診斷個案有1萬6238人，為十大癌症發生人數第2名，平均每天有44人罹患大腸癌，且有年輕化趨勢，由於大腸癌早期症狀不明顯，許多患者在初次診斷時已屬晚期，使得治療難度增加，預後較差。

由於國人的健康意識提高，健檢成為不少民眾每年必做的例行公事。醫願診所副院長、腸胃科醫師林寶英說，隨著醫療技術的進步，無痛舒眠胃鏡、大腸鏡已能讓民眾在舒適狀態下完成檢查，定期進行大腸鏡檢查是早期發現大腸癌最有效方法之一，且應透過定期檢查、注意飲食均衡，並保持適量運動，才能真正做到預防勝於治療，及早發現罹癌因子和其他潛在疾病。如今邀請江振誠推出新五星級健檢餐，讓健檢是一場由內而外的身心旅程。

健檢 大腸癌 江振誠

延伸閱讀

健康台灣減癌亡率 擬推高風險族群公費無痛大腸鏡篩檢

因情緒就醫人數增 醫：心理健康應納入健檢

大腸癌早期症狀常被忽略 醫師籲高風險族群定期檢查

影／健檢一站式新體驗 攜手名廚江振誠推出星級健檢餐

相關新聞

下周東北季風增強！冷氣團持續影響至周六 今晚至明清晨低溫跌破10度

周六清晨前，各地氣溫明顯下降，中央氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、...

早晚溫差大、清晨低溫如「寒流來襲」 氣象署圖解釋疑主因曝光

大陸冷氣團持續影響，周五清晨至周六清晨為冷氣團影響台灣氣溫最冷的2天，搭配輻射冷卻效應，預估苗栗以北、宜蘭局部地區將出現...

入冬首波冷氣團…北市預測凌晨平地最低溫 南港僅11.3度

大陸冷氣團持續影響，台北市災防辦公室提醒，今年入冬第一波大陸冷氣團南下，受輻射冷卻影響，今天凌晨台北市平地最低溫為南港區...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

台人愛喝湯 名廚江振誠跨醫界推健康餐：與美味不對立

國際名廚江振誠創立的米其林餐廳向來高朋滿座，但今年底將結束營業，許多饕客相當不捨。江振誠雖準備退居學界傳承廚藝，但為民眾...

魏德曼為玻璃琴寫曲指揮 NSO發出空靈如天堂之音

德國作曲家魏德曼這週與NSO國家交響樂團合作，指揮他為玻璃琴創作的樂曲，魏德曼表示，他第一次聽到玻璃琴的音色就落淚，這次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。