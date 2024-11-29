苗、彰土資場申設 會勘說明爆發衝突

昨天苗栗縣頭屋鄉外獅潭九星土石方資源堆置處理場申設案二度會勘，彰化縣花壇鄉日興砂石業公司土石方資源堆置場說明會，兩案民眾都質疑有汙染之虞堅持反對，外獅潭現場還一度爆發衝突，還好沒有擴大。

九星土資場申請案場在頭屋鄉外獅潭五聖宮旁25公頃，居民疑慮案場在水源區，廢棄物汙染環境，密集砂石車進出衝擊安全，及造成噪音，縣府今年10月30日第一次會勘受阻，昨天第二次會勘，大批民眾一早聚集五聖宮前陳抗，手持標語、布條表達反對的立場，並高喊縣府、廠商會勘人員「滾回去」！

縣府水利處長黃文璋強調，縣府依法行政，受理九星土資場申設案，項目就是土石方，並沒有廢棄物，且受理申請，不一定會核准，並會參考地方意見。

另，日興砂石在彰化縣花壇鄉三家段開發20公頃的土資場，昨天舉辦花壇廢土堆置場二階環評說明會，縣議員李成濟、楊子賢，及彰化縣環境保護聯盟、居民都反對設土資場，認為會有汙染水源疑慮，影響地下水灌溉用水水質。

縣政府表示，土資場開發單位在說明會中聽取地方或團體的意見後，應該納入第二階段環境影響評估報告書初稿，後續將邀集相關機關、團體、學者、專家以及居民代表界定評估範疇，確認應進行環境影響評估的項目以及決定調查及評定方法後，再召開審查會議進行實質審查。