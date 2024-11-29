罕病成立權促會 9罕藥明年納健保

立法院厚生會昨天成立「罕見疾病權益促進委員會」，遭受醫界建議健保總額罕藥專款編列零元的弱勢病患，要求全面盤點罕病病患未被滿足的需求、提升罕藥可近性、深化防治策略、全人照顧等。對於病患殷切期盼，健保署長石崇良允諾，已爭取公務預算廿億元，預計明年將審核中的罕藥全數納入健保給付。

厚生會罕見疾病權益促進委員會由立委王正旭擔任召集人，陽明交通大學食品安全及健康風險評估研究所教授康照洲擔任主任委員，立委蘇巧慧、陳菁徽、林月琴出席致詞，並邀集罕病基金會董事長蔡輔仁、創辦人陳莉茵、共同創辦人曾敏傑、專家簡穎秀、楊銘欽、蒲若芳、顧雲崧等擔任委員。

12類病友 等待唯一用藥

王正旭指出，他長年照顧癌症病人，發現癌症病人與罕病病友同樣面臨治療帶來的「財務毒性」，即新藥價格太高，在健保無法給付時，病友財務狀況恐將崩潰。罕病篩檢進步，病人被診斷的同時，政府應提升病人用藥權益，集社會之力幫助病友與家庭，落實賴清德總統所說，「照顧罕病病友是國家政策，政府對罕病病友的照顧也已達國際水準。期盼未來共同努力，讓弱勢族群在台灣能自在的生活。」

康照洲指出，罕見疾病新藥收載數量明顯減少、給付時程卻拉長。目前等待健保給付的罕藥共有廿種，有十二類疾病患者在等待唯一的用藥。罕見疾病患者與家庭等待藥物艱辛、生活照顧不易，成立罕見疾病權益促進委員會期待共同探討並幫助罕病患者爭取權益。

罕病用藥 面臨三大困境

罕病基金會執行長陳冠如指出，罕見疾病用藥面臨三大困境：等待罕藥給付時程漫長、罕藥專款未充分執行、罕藥專款「歸零」雪上加霜。

對於罕藥納入健保給付時程，陳冠如分析，在一代健保時期，健保罕藥給付率百分之八十六點七九，到了二代健保，下降至百分之六十一；等待時間變長，一代健保為五點二個月，二代健保則達到卅個月，罕病病患、病患家庭在等待給付過程中，心理壓力、負擔沉重。

健保罕藥專款執行率，從二○一七年到二○二三年，未執行金額達四十一億元，費用進入健保安全準備金，沒有用在罕病病患身上。

近六千病患 在等待新藥

今年罕藥專款占健保總額百分之一點二三，在討論明年健保總額時，部分醫界代表竟建議罕藥專款「歸零」，現在有八千四百多名罕病病患正在用藥，還有五九四三人等待新藥，若健保不再給付，對罕病患者、家庭是很大的挫折，也是殘酷的折磨。

石崇良分析，通過罕病認定的疾病有二四六個，罕病藥物有一一○種，健保已給付八十四個，尚未給付的廿六個藥物中，有十個審查中，其中一個通過審查，明年一月一日起生效給付，有九個藥物廠商未申請給付，另一個藥物未獲健保共擬會通過，還有五個藥物廠商撤案，不申請給付。

石崇良承諾，目前正在爭取公務預算廿億元，可用於目前排隊納入健保的九個罕藥，在順序上，針對尚無藥物的病人為優先。在罕藥專款執行率，石崇良指出，去年執行率達百分之九十九，今年執行率一定逾百分之百，將建置登錄系統，蒐集藥品臨床使用的真實世界證據（RWE），據以調整給付，將資源用在最有效益的治療。

陳莉茵表示，健保照顧罕病病患責無旁貸，應確保健保總額編列不排擠罕病病人需求，充分維護罕藥專款獨立性；合理增加健保罕藥專款；提升罕藥專款執行率。