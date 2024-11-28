魏德曼為玻璃琴寫曲指揮 NSO發出空靈如天堂之音

德國作曲家魏德曼這週與NSO國家交響樂團合作，指揮他為玻璃琴創作的樂曲，魏德曼表示，他第一次聽到玻璃琴的音色就落淚，這次則要透過空靈通透音色讓NSO成為一座大玻璃琴。

魏德曼（Jörg Widmann）規畫音樂會演出曲目，包括莫札特「G小調第40號交響曲」、「C大調慢板，給玻璃琴」以及「C大調第41號交響曲」，再加上魏德曼自己創作的「玻璃琴」。他提到，「因為莫札特喜歡玻璃琴，我在設計這套曲目上放入莫札特的交響曲，讓音樂會既有傳統也有當代，感受音樂時代的新舊距離並不遙遠。」

魏德曼今天接受中央社記者專訪時表示，「這場音樂會的樂音會給人某種錯覺，好像這些是從遠古以來或從天堂而來，一直存在的聲音。」

魏德曼在這首「玻璃琴」中放入鋼琴、豎琴跟鋼片琴加上打擊樂，形塑整體音樂，「這首樂曲比起莫札特時代創作交響曲的弦樂聲部，規模還要大上2倍，雖然是小提琴、中提琴跟大提琴，但我繼續分拆，讓音色更加細膩。」魏德曼也創造音樂的堆疊高潮，持續堆疊巨響之後，逐漸安靜下來。

玻璃琴演奏家勛菲爾丁格（Christa Schönfeldinger）則表示，魏德曼的配器就是繼續發現各個樂器中最像玻璃琴的那個特質，加以放大，「他不要這些樂器的刻板印象，有一種...無重力飄浮的美好，這也讓演出變得非常前衛。」

勛菲爾丁格接受中央社記者專訪時表示，她從前演奏小提琴，有一天讀到報紙裡介紹作曲家董尼才悌的歌劇裝飾奏部分是以玻璃琴演奏，特別好奇，就去博物館尋找這個樂器，「當我一看到這琴，我就知道我要演奏這個樂器。」

勛菲爾丁格表示，她一切自學，演奏時要持續雙腳踩踏，才能讓玻璃琴發出聲音，「我先生正好是玻璃管演奏家，也有深入研究，我們就一起研究演奏法。」之後兩人常常以二重奏形式演奏玻璃琴，邊演邊推廣。

勛菲爾丁格表示，玻璃琴曾經紅極一時，當時人們都認為這個音色好迷人，但紅極一時中間，好景不再，消沉了150年，「我非常喜歡這個音色，不希望失傳這件事情在我們這一輩出現，我現在不斷開課與傳承，希望這個樂器之美可以繼續出現在人們面前。」

這次負責跟排的指揮助理蔡明叡也表示啟發很大，「大家都說音樂是時間的藝術，這次我感受特別深刻，勛菲爾丁格已經演奏這首樂曲70次以上，但她還是從這次演出聽見她以前沒有聽過的音色，這樂曲非常有機，與這個音樂廳空間唱和，我很感動。」

魏德曼與NSO「世代交鋒」音樂會將於11月30日演出，地點在台北國家音樂廳。