台灣美食節雪梨登場 台澳融合創新體驗

中央社／ 雪梨28日專電
澳洲台灣商會於25日在雪梨的餐廳舉辦2024年「台灣美食節」。圖／澳洲台灣商會提供（中央社）
澳洲台灣商會於25日在雪梨的餐廳舉辦2024年「台灣美食節」。圖／澳洲台灣商會提供（中央社）

澳洲台灣商會（TCCA）於25日在雪梨的餐廳舉辦2024年「台灣美食節」，以「美食、美術、美麗的寶島」為主題，結合台灣美食、茶藝、音樂與藝術，搭配澳洲在地食材與文化，創造全新體驗。

澳洲台灣商會會長吳鎧圳在活動中表示，台灣的多元歷史背景孕育出豐富的飲食文化，而台灣美食正是文化表達的重要方式，澳洲的多元文化社會對亞洲料理青睞有加，台灣小吃更因其獨特風味而受矚目。此次活動希望透過美食與藝術，讓來賓感受台灣文化的深度與魅力。

主要贊助商吳氏集團總裁吳進昌致詞表示，非常高興提供Prefecture 48餐廳舉辦台灣美食節，在雪梨著名的歷史文化大樓中，隱藏著6個澳洲經典設計的餐廳場地，每一間皆以獨特藝術裝潢風格搭配不同風味美食。

新南威爾斯州（New South Wales）反對黨計畫廳影子廳長法羅（Scott Farlow）、新州上議院黨鞭拉斯（Chris Rath）、新州反對黨教育事務影子助理廳長克勞斯（Matt Cross）及新州州議員圖德霍普（MonicaTudehope）等4名新州議員也應邀出席，他們分別致詞說台式料理風味獨特，結合藝術文化呈現，驚艷亮眼。

駐雪梨辦事處處長吳正偉伉儷應邀出席，吳正偉特別提到，台灣的棒球國家隊剛擊敗勁旅日本隊，贏得世界12強棒球錦標賽冠軍，在比賽的過程中，不僅看到台灣的多元韌性，也見識到日本的職人匠心，而美食節選在日系餐廳辦理，展演台灣美食與藝術，恰巧呼應12強棒球冠軍戰傳達的精神，非常樂意支持商會辦理此類活動。

活動還邀請在澳洲創立自有品牌Ommi的台灣主廚Omar Hsu與Prefecture 48主廚Hiroshi Manaka在GARAKU餐廳合作，以精緻擺盤創新方式呈現台式料理，包括五味生猛海鮮、沙茶鮑魚芙蓉羹、三杯魷魚細麵及彰化脆皮肉圓。

另外由「寶島餐廳」主廚江長運、行政主廚李依澄，聯合台灣廚師Alex Lin與Prefecture 48主廚TakashiYamamoto於IBUSHI餐廳，提供包括寶島牛肉麵、故鄉傳統油飯、台式滷肉香酥包及夜市版肉羹湯、炒米粉等經典傳統台灣小吃；還有「可口美食」營運總監台僑二代廚師John Chen現場燒烤的經典台式蒜味烤香腸。

此外，台僑第二代David Chan以新竹東方美人茶冠軍茶葉，運用「茶禪」手法打造台灣好茶。RatioCoffee的台裔二代Daniel Wu現場示範以台灣雲霧山區咖啡豆沖泡的精品咖啡，深受來賓喜愛。

澳洲台裔藝術家李如詩以活動主題，創作7座「花譜」系列蠟製雕塑，探索多元文化的美學意境，現場點燃雕塑增添氣氛。音樂表演則邀請來自台灣的古箏琴師Jammy Huang，融合古箏與DJ音樂，打造傳統與現代交融的音樂盛宴。

澳洲 美食 餐廳

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