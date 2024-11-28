快訊

貿易戰2.0一觸即發 對世界各地影響如何？專家分析歐盟、中日韓反擊對策

火勢猛烈...雲林虎尾民宅火警延燒鄰房 一度傳有獨居老人居住

歐洲耶誕市集台北登場 林佳龍：拉近台歐距離

中央社／ 台北28日電

「2024第5屆歐洲聖誕市集」今天在台北登場，外交部林佳龍受邀出席，並於社群媒體表示，透過市集拉近台歐之間的距離；他也說，台灣與歐洲理念相近國在各領域緊密合作，期待未來能開創更豐碩的成果。

台灣法國人協會（AFT）舉辦的「2024第5屆歐洲聖誕市集」晚間登場，外交部長林佳龍受邀出席開幕儀式，法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）和歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）等人也到場共襄盛舉。

林佳龍於臉書發文表示，上周訪歐期間已感受到濃厚耶誕節日氛圍，今晚台灣最道地的「歐洲聖誕市集」正式登場，現場有立陶宛的樹蛋糕、比利時的鬆餅等歐洲道地美食，還有音樂會、舞蹈、魔術表演。

林佳龍提到，「歐洲聖誕市集」已邁入第5屆，規模愈來愈盛大，透過市集不僅讓台灣人認識歐洲文化，也拉近台歐之間的距離。台灣與歐洲理念相近國家共享民主自由價值，在經貿、科技、文化及教育等領域緊密合作，在國會的交流上也創下多項紀錄，期待未來台歐在不同領域能開創更豐碩的成果。

林佳龍也說，他在現場體驗「酷的夢-Ku's dream」香氣濃厚的芋頭可頌，再配上一杯熱紅酒，為即將到來的年末系列節慶暖身也暖心。他鼓勵民眾一同體驗「歐洲聖誕市集」。

外交部 林佳龍 耶誕節

延伸閱讀

台荷創新文化交流年落幕 林佳龍：感謝荷蘭以行動挺台

我CPTPP入會遭擱置？ 林佳龍否認

徐巧芯提外交部3霸凌性騷案 林佳龍允調查

賴總統將過境夏威夷 王定宇建議探視受訓聯兵營

相關新聞

下周東北季風增強！冷氣團持續影響至周六 今晚至明清晨低溫跌破10度

周六清晨前，各地氣溫明顯下降，中央氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、...

早晚溫差大、清晨低溫如「寒流來襲」 氣象署圖解釋疑主因曝光

大陸冷氣團持續影響，周五清晨至周六清晨為冷氣團影響台灣氣溫最冷的2天，搭配輻射冷卻效應，預估苗栗以北、宜蘭局部地區將出現...

入冬首波冷氣團…北市預測凌晨平地最低溫 南港僅11.3度

大陸冷氣團持續影響，台北市災防辦公室提醒，今年入冬第一波大陸冷氣團南下，受輻射冷卻影響，今天凌晨台北市平地最低溫為南港區...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

META 無用之用展覽 台電退役材料轉廢為寶「讓材料說故事」

「META Motion2024 無用之用：_____」展覽由META Design發起，除了傳遞如何將資源做最有效運用...

2024工藝之夢特展 集結近200件精彩創作

國立台灣工藝研究發展中心長年推動工藝獎項，並透過特展向大眾介紹每年優秀作品，今年工藝之夢特展再度於新光三越登場，集結近2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。