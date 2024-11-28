META 無用之用展覽 台電退役材料轉廢為寶「讓材料說故事」

「META Motion2024 無用之用：_____」展覽由META Design發起，除了傳遞如何將資源做最有效運用的理念外，也試圖誘發人們思考在各類型的廢棄資源中探索其超越物質限制的價值。本次展覽的一大亮點在於和台電文創合作，讓電線杆上的退役的木橫擔搖身一變成親近人與人的家具，展現企業珍視資源的永續價值。

「META Motion2024 無用之用：_____」展覽與合作企業共同探討如何在當前環境變遷與資源枯竭的背景下，透過實際行動回應挑戰並探索資源、環境與文化之間的平衡。並思考透過設計、實驗與實踐將舊資源轉化為全新的形式與價值思維。

「設計對META是訊息的載體」，META Design總監鄭遠揚說，一般民眾大多看不到台電人員第一線的工作情況，但透過退役材料的作品就能讓大眾置身其中，台電的每一面也都能被看到，而非只是一個單純的裝置藝術，一旦這些退役材料承載了記憶，那就有了被保留的意義，「台電退役材料計畫」至今已運用1萬6185公斤的退役材料。

這次展場中有一盞小燈座，雖然置身展覽會場一隅但特別引人注目，鄭遠揚表示，這盞小燈是由退役的木橫擔所製成，上面的「E010」是材料編號，隨著電線杆材料和工法的改變，木橫擔現在已經是用一根少一根，老舊的木橫擔切開後裡面的材質其實還是滿新的，透過妥善處理就能變成小燈座，「木頭是無聲的，但能讓材料自己說故事。」

台電新事業開發室台電文創課長黃芝綺表示，這次的展覽也想透過軟實力翻轉台電長久以來硬派的形象，也想透過活用較難處理的台電退役的材料，讓其變成可以延續生命價值的寶物，也因為電力材料對民眾或設計師而言都具有不可取代的獨特性，就像老台電人情感連結那樣獨一無二、無可取代。

鄭遠揚補充，無用之用的下一句為「是為大用」，這是莊子哲學中的一個重要觀點和命題，當那些看似無用的退役材料若被運用得當，就能發揮出意想不到的價值，這次展覽也是要讓大家探索其超越物質限制的價值，促使更多民眾與單位關注永續發展的議題 。