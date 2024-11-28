工藝之夢特展新光三越巡迴展出 獎掖工藝推廣達30年

由文化部指導，國立臺灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦「2024工藝之夢特展」，30年來不間斷推廣台灣工藝，長期合作共同打造完善臺灣工藝產業生態環境。今年共集結近200件工藝精彩創作打造年度工藝設計盛會。28日起，將於新光三越台北信義新天地A9及台中中港店巡迴展出。

今年擴大舉辦將展覽分七大主題，包括「臺灣工藝獎」本屆「創作獎」以「自然、循環、永續」為訴求，期望透過工藝創作思考當代及未來環境的挑戰，今年並首度將競賽分設「工藝美術組」與「工藝設計組」兩組，共有414件報名，作品經專業評審團審查，最終選出「創作獎」58件及「協作獎」5案獲獎。

其中包含「臺灣綠工藝」透過公開徵選發掘深存臺灣在地的原創工藝好物，藉由「活工藝・工藝活」的實踐，喚醒大眾發現生活中器用之美，誘發美感之提升。「國家工藝成就獎-染織藝師陳景林」，國家工藝成就獎今年計有34位資深工藝師參選，最終獲九位審查委員一致共識推舉，肯定其在纖維編織及染色工藝之創作上卓越不凡的成就與貢獻。

在「日常裡，木的低語」主題展中，邀請來自花蓮玉里的家具職人「木想傢」，展出由年輕工匠們以手工製作精緻木作家具。有別於機械大量生產的家具，展出的是職人們透過雙手細細打磨出的圓潤創作，不僅強調手工技藝傳承與創新，更著重於每件作品的舒適性及實用性，奪下德國iF設計獎、金點設計獎等獎項。

曾獲選2023臺灣工藝獎新光三越特別獎的木藝創作者呂珮如「木映傳家箔飾寶盒」，獨特且富有濃厚情感溫度的木箔創作，以木頭為畫紙、木皮為筆，承載家傳美好文化，收錄著家族的故事與記憶。「最常的一天」陶藝家徐橘喵醉心於陶藝創作給人充滿療癒的能量，希望透過雙手與時間不斷的對話，探尋生命與自然的連結歸屬。

今年「新藝商號」適逢十週年，特別以「心意研究室」為主題帶大家探索禮物背後的心意，集結超過35家好物品牌推薦，在歲未時刻為您精選最佳禮物提案，展期週末現場另舉辦多場「好玩藝設計講堂&假日好食玩」活動，以及永續共好專區，由「璞草園」為本次特別打造展區地景氣味以及「耍廢工廠」將透過「綠鏡」重新認識我們的環境與土地、分享食農美食與好物，透過五感享受沉浸式工藝設計饗宴。