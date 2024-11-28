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2024工藝之夢特展 集結近200件精彩創作

中央社／ 台北28日電
國立台灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦「2024工藝之夢特展」，28日在台北首展，現場展出2024年國家工藝成就獎得獎者、染織藝師陳景林代表作品。圖／工藝中心提供（中央社）
國立台灣工藝研究發展中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨主辦「2024工藝之夢特展」，28日在台北首展，現場展出2024年國家工藝成就獎得獎者、染織藝師陳景林代表作品。圖／工藝中心提供（中央社）

國立台灣工藝研究發展中心長年推動工藝獎項，並透過特展向大眾介紹每年優秀作品，今年工藝之夢特展再度於新光三越登場，集結近200件工藝精彩創作，打造年度工藝設計盛會。

「2024工藝之夢特展」開幕式今天舉行，工藝中心主任陳殿禮表示，「自然、循環、永續」是目前全球共同關切議題，工藝創作者融合創作理念與美學觀點，加上許多協會團體、品牌公司等，提升台灣工藝技術及建構協作平台，共同推動共榮永續概念，特展將呈現這些產業循環和文化反饋。

工藝之夢特展由工藝中心、財團法人新光三越文教基金會與新光三越百貨共同主辦，以每年工藝獎項作品為核心，今年展覽擴大舉辦，分為7項主題，包含台灣工藝獎、台灣綠工藝、國家工藝成就獎、品牌「木想傢」、木藝創作者呂珮如作品、陶藝家徐橘喵及禮物提案主題展。

台灣工藝獎展出作品部分，可見今年首度將競賽分設「工藝美術組」與「工藝設計組」，並有「創作獎」58件及「協作獎」5案獲獎；台灣綠工藝展區則透過公開徵選，發掘台灣原創工藝好物，喚醒大眾發現生活中器用之美。

「2024工藝之夢特展」即日起至12月10日展出，地點在新光三越台北信義新天地A9 9樓。

展覽資訊 藝術家 陶藝

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