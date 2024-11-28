民團疑中央要強過四接批「政策霸凌」 台電控民團激化對立

經濟部長郭智輝日前在立法院回答立委質詢時表示，2030年完全不會缺電，但是如果不蓋協和四接就會缺電，環團開轟中央政策霸凌；台電反嗆，特定人士不應消費霸凌當事者，應該就事論事，讓公共政策應回歸理性討論及專業分析。

守護外木山行動小組28日發布聲明指出，協和新燃氣1號機預計2030年6月始商轉，2號機商轉時程預計在2034年之後，而2030年後，夜間備用容量率均超過23%，即使扣除協和新機組仍超過20%，明顯沒有缺電問題。

台電說明，台灣總體不缺電，但北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力有其上限，而非民團認為可完全仰賴北西的大潭電廠。北東電網2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，因此新建自主電源才是根本解方，而非只仰賴外援。台電呼籲民團應正視問題。

民團指控中火二期環評案以迅雷不及掩耳的速度，不顧中部民眾抗議下強勢通過，現在又想在協和電廠的四接爭議上重施故技，這是典型的中央對地方的分區政策霸凌。

針對民團指控台電，想故技重施在協和電廠更新環評，以光速鎮壓民意一事，台電表示，協和更新環評自2017年底提出，過程中持續接受環評委員指教，以及多次地方溝通廣納基隆在地意見，也與許多專家學者、在地人士共同研究，協和更新「東移方案」也是凝聚意見後具體產出的最佳方案。

台電指出，環評本是理性討論的機會場合，誰也無法預設審查結果，可惜過去也曾因民團因素而無法順利進行實質討論，如今民團說法只是激化不必要的對立。

台電強調「以氣換煤」、「以氣換油」都可以減少碳排，目前全國北、中、南地區皆加速推動興建燃氣機組，各電廠優先就近供應區域用電，並透過燃氣發電排放較低的優點，改善空氣品質。

台電說，協和計畫推動「以氣換油」，將4部舊燃油機組改為2部新燃氣機組，可減少96%的空污排放許可量，溫室氣體更可減排52%。不論是滿足在地用電需求，或是空品改善、減少碳排，都是在地民眾的期盼。