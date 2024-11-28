早晚溫差大、清晨低溫如「寒流來襲」 氣象署圖解釋疑主因曝光

大陸冷氣團持續影響，周五清晨至周六清晨為冷氣團影響台灣氣溫最冷的2天，搭配輻射冷卻效應，預估苗栗以北、宜蘭局部地區將出現10度以下低溫，中央氣象署圖解說明，造成深夜及清晨低溫、早晚溫差大的主因，就是「輻射冷卻」，提醒民眾空曠的郊區影響最明顯，需注意溫度劇烈變化。

氣象署表示，時節開始進入秋冬，冷空氣南下，但感覺好像不是整天都一樣冷，白天時感覺稍涼、不到酷寒，清晨溫度卻超冷，出現攝氏8.4、11.6度這種彷彿寒流、強烈大陸冷氣團來襲下冷吱吱的數字，就是「輻射冷卻效應」呈現的情況。

​氣象署說明，日夜溫差那麼大，就是因為沒什麼水氣，晴朗乾燥下輻射冷卻明顯。輻射冷卻作用明顯的條件大致有2點，第一是夜空晴朗無雲，地面發散的輻射熱直抵高空、逸散，就像是睡床上沒蓋被，體溫往外一直散一直冷，第二，地表風弱，冷空氣更容易聚集在地表，感受更冷。

​輻射冷卻在哪裡最明顯？氣象署指出，空曠的郊區，輻射冷卻明顯，而都會區多建築、容易吸熱，並且人工熱源多，輻射冷卻相對就弱一些。

​氣象署預報，明、後（29、30日）2天搭上大陸冷氣團，是未來1周最冷的時刻，清晨普遍低溫在14至16度，然而輻射冷卻現象明顯的地區，可以來到10至13度，甚至更低。

台中以南、花蓮「內陸、近山區、局部空曠地區」清晨低溫可能達12至13度，苗栗以北、宜蘭「內陸、近山區、局部空曠地區」低溫有可能短時間出現8度到11度，但白天溫度又會爬升到19度（北東）到25度（中南部）。