快訊

冷氣團持續至周六！全台凍番薯2地區跌破10度 一圖看懂各地氣溫

蘭嶼鄉長謝胡源倒臥宿舍 送醫搶救不治享年56歲

移工留才方案 勞動部：有薪資核實機制也可申訴

中央社／ 台北28日電
勞動部推動移工留才久用方案，開放符合轉任中階技術人力的資深移工續留台灣工作。圖為移工留才久用服務中心。圖／聯合報系資料照片
勞動部推動移工留才久用方案，開放符合轉任中階技術人力的資深移工續留台灣工作。圖為移工留才久用服務中心。圖／聯合報系資料照片

監察委員調查報告指出，勞動部推動移工留才久用方案，但沒有及時檢核薪資機制，是否有提升移工待遇備受考驗。勞動部表示，有薪資核實機制，移工也可透過1955申訴。

勞動部推動移工留才久用方案，開放符合轉任中階技術人力的資深移工續留台灣工作，監察委員王幼玲、王美玉、紀惠容今天提出調查報告，認為方案有諸多問題待檢討改進，包含無及時檢核或抽查薪資的機制、中階技術人力不能自由尋職、轉換雇主以及要達成永久居留及依親條件嚴格等。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長蘇裕國今天告訴中央社記者，針對中階技術人力的薪資部分，現在有薪資核實機制，移工若已轉成中階技術人力、卻沒有獲得應有薪資，勞動部在進行轉任聘僱訪視時都會查核，移工也可以透過1955勞工諮詢申訴專線申訴，進而要求檢查或改進。

對於監委所提中階技術人力不能自由尋職、轉換工作部分，蘇裕國表示，移工只要期滿、遇到不可歸責移工事由、三方或雙方合意都可以轉換雇主，不是完全不能轉換，會持續檢討如何讓移工或雇主在申請轉換上可以更便利。

至於監委認為中階技術人力要達成永久居留及依親條件嚴格，蘇裕國說，放寬資格條件必須與國發會、內政部等跨部會討論。

人力 移工 薪資

延伸閱讀

洪申翰稱周末加班「只1.5小時」 基層氣炸：前1天住勞動部才能瞬移

洪申翰遭爆周末血汗加班 勞團：求好心切、目的良善

指許銘春花救命錢拍馬屁 李彥秀：陳菊是否自請調查

新聞中的公民與社會／罰鍰提高5倍繳不出 滯台移工到案再失聯

相關新聞

下周東北季風增強！冷氣團持續影響至周六 今晚至明清晨低溫跌破10度

周六清晨前，各地氣溫明顯下降，中央氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、...

早晚溫差大、清晨低溫如「寒流來襲」 氣象署圖解釋疑主因曝光

大陸冷氣團持續影響，周五清晨至周六清晨為冷氣團影響台灣氣溫最冷的2天，搭配輻射冷卻效應，預估苗栗以北、宜蘭局部地區將出現...

入冬首波冷氣團…北市預測凌晨平地最低溫 南港僅11.3度

大陸冷氣團持續影響，台北市災防辦公室提醒，今年入冬第一波大陸冷氣團南下，受輻射冷卻影響，今天凌晨台北市平地最低溫為南港區...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

2024工藝之夢特展 集結近200件精彩創作

國立台灣工藝研究發展中心長年推動工藝獎項，並透過特展向大眾介紹每年優秀作品，今年工藝之夢特展再度於新光三越登場，集結近2...

民團疑中央要強過四接批「政策霸凌」 台電控民團激化對立

經濟部長郭智輝日前在立法院回答立委質詢時表示，2030年完全不會缺電，但是如果不蓋協和四接就會缺電，環團開轟中央政策霸凌...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。