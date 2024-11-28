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冷氣團持續至周六！全台凍番薯2地區跌破10度 一圖看懂各地氣溫

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下周東北季風增強！冷氣團持續影響至周六 今晚至明清晨低溫跌破10度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、宜蘭局部將出現10度以下低溫。聯合報系資料照
大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、宜蘭局部將出現10度以下低溫。聯合報系資料照

周六清晨前，各地氣溫明顯下降，中央氣象署預報員張承傳表示，大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、宜蘭局部將出現10度以下低溫，周六白天起冷氣團減弱，下周一另一波東北季風增強，迎風面降雨機率增加，而下周末可能有第2波冷氣團南下，其強度還有待觀察。

張承傳說，大陸冷氣團將持續影響到周六清晨，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受到輻射冷時影響，苗栗以北、宜蘭可能出現10度以下低溫，其他地區低溫12至14度。

周六（30日）白天起冷氣團減弱，各地看得到陽光且氣溫略回升，北部、東北部回溫至20度，其他地區22至25度；周日至下周一（12月1日、2日）仍受到輻射冷卻影響，早晚溫差大，中部以北低溫13度，白天高溫22、23度，其他地區低溫約15、16度，白天高溫25至28度。

今天台北測站出現14.4度，達到大陸冷氣團標準，張承傳表示，雖受到輻射冷卻影響，部分地區出現12度以下低溫，達到強烈冷氣團的條件，但成因不同，預估下周六或日可能會有第2波冷氣團南下，但其強度及降溫幅度仍須持續觀察。

降雨部分，張承傳表示，這波大陸冷氣團影響期間偏乾，水氣較少，直到周日各地仍是乾冷清朗的穩定天氣，但下周一下半天將有另一波東北季風增強，迎風面的基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫陣雨，並持續到下周四（12月5日）。

張承傳說，這波東北季風將帶來較為強勁的風力，但沒有明顯的冷空氣，因此下周低溫持續回升，但高溫因雲量偏多而持平，北部低溫16至18度、高溫22至24度，中南部低溫16至17度、高溫27至28度。

大陸冷氣團將持續影響到周六清晨，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受到輻射冷時影響，苗栗以北、宜蘭可能出現10度以下低溫，其他地區低溫12至14度。圖／中央氣象署提供
大陸冷氣團將持續影響到周六清晨，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受到輻射冷時影響，苗栗以北、宜蘭可能出現10度以下低溫，其他地區低溫12至14度。圖／中央氣象署提供
大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、宜蘭局部將出現10度以下低溫。圖／中央氣象署提供
大陸冷氣團持續影響，加上輻射冷卻效應，今晚至明清晨，苗栗以北、宜蘭局部將出現10度以下低溫。圖／中央氣象署提供

低溫 冷氣團 高溫

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