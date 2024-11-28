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台北植物園百年油杉遭鋸斷…民眾錯愕「令人費解」 林試所回應了

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台北植物園的台灣油杉被鋸斷。圖／讀者提供
台北植物園的台灣油杉被鋸斷。圖／讀者提供

台北植物園是許多植物愛好民眾的熱門去處，當中不乏許多珍稀植物，但有民眾反映，當中有顆珍貴的台灣油杉近日卻被發現遭鋸斷。農業部林試所表示，該油杉因感染褐根病已逐漸枯死，基於公安和專家評估下才決定移除。

陳姓讀者反映，台北植物園歷史悠久，園中保存多種植物，為台灣珍貴植物園區，園內也有台灣油杉，過去曾被農委會認為是珍貴稀有植物，雖然在2019年廢止其在文化資產保護法的指定，但在台北市仍屬數量稀少的樹木。

陳姓讀者說，台北植物園內靠近歷史博物館後面荷花池旁，有一棵應有近百年左右、直徑約2尺粗大台灣油杉，自己每次到植物園時都會觀賞該株台灣油杉，沒想到近日再入園時發現，該棵油杉已被鋸斷，讓人十分錯愕。

陳姓讀者說，植物園的宗旨本應愛惜維護樹木，保存給後代子孫觀賞研究，如此粗糙鋸掉珍貴樹木，令人費解。

農業部林試所副所長吳孟玲表示，該棵油杉其實10多年前狀況就已經不太好，當時做土壤改良來搶救，但近年狀況急轉直下，在會同文化局樹保員會勘後確認是感染褐根病，這棵油杉在移除前其實也已經近乎枯死，加上先前颱風的關係，樹保員基於公安疑慮建議應該移除避免倒下來壓傷人。

吳孟玲說，該油杉在移除後，其木材仍有做其他循環利用，將繼續發揮木材的價值。

林試所 農業部

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