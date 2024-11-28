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35歲女乳癌快撐破皮膚才就醫 國泰助保留生育能力

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院榮獲醫策會3項疾病照護品質認證肯定，國泰醫院神經外科主治醫師劉照全（右）代表受獎。圖左為醫策會創傷性腦損傷疾病照護品質認證委員鄭天浚。圖／國泰醫院提供
國泰醫院榮獲醫策會3項疾病照護品質認證肯定，國泰醫院神經外科主治醫師劉照全（右）代表受獎。圖左為醫策會創傷性腦損傷疾病照護品質認證委員鄭天浚。圖／國泰醫院提供

一名僅35歲的乳癌患者，因害怕治療，結果腫瘤一直長到超過雞蛋大小，快撐破皮膚才就醫。因病人希望保留乳房，先接受術前化學治療和標靶治療，等腫瘤縮小後再接受乳房保留手術。考量病人希望生育小孩，團隊使用各種藥物和資源盡力保留其生殖能力，3年後終於喜獲麟兒，追蹤10年至今未再復發。

據衛福部統計，乳癌名列女性十大癌症發生率第一名，每年新增個案超過1萬6000名；其中，40歲以下的年輕乳癌患者逾1000人，健康危害不容小覷。國泰醫院打造一站式整合服務，國泰醫院乳房中心主任蔡明霖表示，乳癌需要持續性的照護服務，才能避免疾病復發，或患者半途放棄治療。

蔡明霖指出，乳癌從診斷、乳癌切除、重建手術、化學治療、放射線治療、標靶治療、免疫治療、荷爾蒙治療到長期追蹤，仰賴各專科介入，包含心臟內科、婦產科、術後加速康復團隊、復健師、心理師、社工師、個管師及宗教師等，全方位協助患者回到生活常軌。

國泰醫院致力追求卓越疾病照護，今年獲財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（醫策會）頒發「乳癌」照護品質認證，另包括「創傷性腦損傷」及「心衰竭」，共3項疾病照護品質認證。截至目前，國泰醫院已合計取得8項疾病照護品質認證肯定。

在「創傷性腦損傷」照護方面，國泰醫院神經外科謝政達主任指出，曾於跨年夜收治1名36歲病人，工作後騎車回家途上發生車禍重傷昏迷，送至醫院急診時昏迷指數是最低的3分，左側瞳孔放大無光反射，急診第一時間啟動外傷性腦損傷跨團隊小組，迅速安排診察、安排手術，病人恢復良好。

國泰醫院近3年乳癌病人的5年疾病存活率和整體存活率，任何期別皆優於全台醫學中心的平均值；創傷性腦損傷病人住院死亡率截至目前降至9.1%，且無急診出院72小時內因創傷性腦損傷相關性返診個案。近年更陸續通過「冠狀動脈疾病」、「糖尿病」等多項疾病照護品質認證，提供病人重要就醫參考。

乳癌 患者 生育

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