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下周仍受輻射冷卻影響 各地早晚偏冷、西半部日夜溫差大

中央社／ 台北28日電
氣象署表示，乾冷天氣持續至30日清晨，苗栗以北及宜蘭可能局部攝氏10度以下，30日白天起逐漸回溫，但下週水氣增，北部及東半部易有短暫雨；下波東北季風可能12月6日再增強。圖／本報資料照片
氣象署表示，乾冷天氣持續至30日清晨，苗栗以北及宜蘭可能局部攝氏10度以下，30日白天起逐漸回溫，但下週水氣增，北部及東半部易有短暫雨；下波東北季風可能12月6日再增強。圖／本報資料照片

氣象署表示，乾冷天氣持續至30日清晨，苗栗以北及宜蘭可能局部攝氏10度以下，30日白天起逐漸回溫，但下週水氣增，北部及東半部易有短暫雨；下波東北季風可能12月6日再增強。

交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，明天至30日清晨持續受大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯下降，尤其清晨受輻射冷卻影響，北部及東北部天氣偏冷，中南部日夜溫差大。

張承傳指出，預估30日之前的夜晚清晨，北部及東北部氣溫約10至21度，中部12至22度，南部14至24度，提醒苗栗以北、宜蘭可能有局部10度以下的低溫；30日白天大陸冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升。

張承傳說，12月1日、2日清晨仍有輻射冷卻影響，白天氣溫逐漸回升，各地早晚仍偏冷，西半部日夜溫差大，各地低溫約13至16度，北部高溫可回升至24、25度、中南部約26至27度。

張承傳提到，12月1日之前水氣偏少，各地天氣大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨；12月2日迎風面水氣增加，基隆北海岸、大台北山區及東半部地區有局部短暫雨。

張承傳指出，原本預測12月3日會有東北季風增強，但最新資料顯示已無明顯的增強訊號，但仍會有東北風帶來的降雨，北部及東半部地區有局部短暫雨；北部低溫約15、16度，高溫約23至25度，類似的天氣會持續至12月5日。

張承傳說，目前預測12月6日至8日會有1波東北季風增強及影響，但強度上並不特別明顯，後續須再觀察。

低溫 冷氣團 東北季風 氣溫

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