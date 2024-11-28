他批居服員「月領最高22K工時不穩」真的是做愛心 網點頭：案少壓力大

一名擔任居家照顧服務員（下稱居服員）的男網友，近日在社交平台透露，他投入居服員工作期間最高月收入是2萬2千元，並且指出工時不穩、通勤時可能遇到風雨和烈日、性別不友善等問題，原PO更直言，看到自己領的低薪時「真心覺得我是在做愛心」。

原PO在Threads上發文表示，他投身居服員工作5個月，期間最高月收不到基本工資，而3個月內服務的個案數達20件，他也批評此行業的缺點，不僅派案慢、個案常臨時請假致工時不穩、風吹日曬雨淋，還因個案傾向女性居服員照顧，致男性較難有工作等問題，更在文末強調，低薪的情況讓他覺得自己真的只是在做愛心。

有網友對居服員低薪問題有感，「案少壓力有點大」、「做過護理之家1年，巷弄承辦人1年，前輩說居服比較好賺，後來轉居服8個月，一直都維持在2萬」、「有護理之家經驗，不挑案，什麼案都能做 ，只要不卡時間都接，結果薪水一直……沒有提升」、「現有的個案三不五時請假，居服員請假要找代班超難找，原因是個案時間不允許調整一分一毫，反正有很多因素造成薪資浮動大，看過公司目前最高是1個月快6萬（一堆加給加下去後的薪資），最低也有過3千多的」。

也有網友點出其他困境，「居家的性別歧視超嚴重，女生比較容易接案，男生超難。因為不管阿嬤還是阿公，幾乎都要女生去做，少部分是指定男的」、「已灰心，離開長照」、「風吹日曬雨淋」。

有人則對原PO貼文提出不同看法，「其實我認識的居服員都能4萬左右，曾經轉居督（居家服務督導員）但後來不要，因為居督薪水反而比較少，如果案子太少，可以考慮換單位，可能有個案比較多的單位。然後其實我覺得男生超適合的，太多需要力氣的地方了，女生往往都做到受傷，然後說自己不想接」。