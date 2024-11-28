台積電年終愛心市集活動熱鬧開幕 號召員工採購年貨送愛心

台積電福委會與台積電慈善基金會合力舉辦之「愛心市集」活動今年邁入第4年，本周開始於各廠區舉辦年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心。

台積電今（28）日於新竹科學園區晶圓 12A 廠舉辦愛心市集開幕儀式，人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、以及晶圓12A廠廠長賴俊宇等主管皆出席活動共襄盛舉。參與廠商包括慈心淨源茶、澄霖生醫國際、部落e購--原住民部落共同產銷平台、ST有善田園、虎克茶/翔琪檸檬茶、REWOOD木酢達人等。

台積電「愛心市集」於新竹科學園區晶圓12A廠熱鬧起跑，今年愛心市集共11個台積廠處單位響應，匯集線上和線下參與設攤的店家多達60家。自即日起至2025年1月9日止，於台積新竹、台中及台南廠區巡迴，預計多達42個場次。此次愛心市集活動由慈善基金會協助整合當地縣市政府社會處一同邀請在地農青、友善土地耕作者、偏鄉或原住民部落、以及弱勢團體擺設攤位，希望將台積同仁的消費與支持，化為一份聖誕節前夕及年末的愛心與祝福。

何麗梅於開幕致詞時表示，愛心市集活動採線上和線下舉辦，讓台積人的愛心可以不受場域和地理位置的限制，提供台積人數百樣優質偏鄉以及弱勢團體銷售的年貨供選擇。她也提到，在台積公司持續擴大業務能量的同時，希望員工發揮更多愛心，藉由支持友善環境的小農、青農與弱勢團體，讓更多人在這片土地上的努力可以被看見。