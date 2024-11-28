快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

台積電年終愛心市集活動熱鬧開幕 號召員工採購年貨送愛心

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電年終愛心市集活動開跑。圖／台積電提供
台積電年終愛心市集活動開跑。圖／台積電提供

台積電福委會與台積電慈善基金會合力舉辦之「愛心市集」活動今年邁入第4年，本周開始於各廠區舉辦年貨大街活動，號召員工採購年貨送愛心。

台積電今（28）日於新竹科學園區晶圓 12A 廠舉辦愛心市集開幕儀式，人力資源資深副總經理暨ESG委員會主席何麗梅、執行副總經理暨共同營運長秦永沛、以及晶圓12A廠廠長賴俊宇等主管皆出席活動共襄盛舉。參與廠商包括慈心淨源茶、澄霖生醫國際、部落e購--原住民部落共同產銷平台、ST有善田園、虎克茶/翔琪檸檬茶、REWOOD木酢達人等。

台積電「愛心市集」於新竹科學園區晶圓12A廠熱鬧起跑，今年愛心市集共11個台積廠處單位響應，匯集線上和線下參與設攤的店家多達60家。自即日起至2025年1月9日止，於台積新竹、台中及台南廠區巡迴，預計多達42個場次。此次愛心市集活動由慈善基金會協助整合當地縣市政府社會處一同邀請在地農青、友善土地耕作者、偏鄉或原住民部落、以及弱勢團體擺設攤位，希望將台積同仁的消費與支持，化為一份聖誕節前夕及年末的愛心與祝福。

何麗梅於開幕致詞時表示，愛心市集活動採線上和線下舉辦，讓台積人的愛心可以不受場域和地理位置的限制，提供台積人數百樣優質偏鄉以及弱勢團體銷售的年貨供選擇。她也提到，在台積公司持續擴大業務能量的同時，希望員工發揮更多愛心，藉由支持友善環境的小農、青農與弱勢團體，讓更多人在這片土地上的努力可以被看見。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛作為「愛心市集」的發起人，除了再一次分享舉辦愛心市集的初衷和期待外，也提到每年參加的廠商越來越多，感謝大家的愛心。為了鼓勵同仁發揮愛心，也會將愛心市集的部分收益捐助給弱勢團體，最後，他特別提到今天是感恩節，希望能夠多多支持這些商家，讓大家都能感受到台積公司對社會的關懷。

台積電福委會與台積電慈善基金會合力舉辦的「愛心市集」活動開跑。圖/台積電提供
台積電福委會與台積電慈善基金會合力舉辦的「愛心市集」活動開跑。圖/台積電提供

何麗梅 台積電 年貨大街 愛心

延伸閱讀

台積電2奈米廠何時開放赴美設廠？國科會指最終成案可能在「這一年」

台積電高價股走跌 台股下挫210點破前波低點

台股上看2萬6「無腦All In台積電」？網酸：找人接盤

台積電跌落千元一度下滑至992元 千金股一片慘綠

相關新聞

注意保暖！7縣市發布低溫特報 今晚到明天上午恐10度以下

冷！中央氣象署下午16時29分針對新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等7縣市發布低溫特報，28日晚上...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

影／首波冷氣團報到！雪霸聖稜線覆白霜 山友登山要小心

今年冬季首波冷氣團已報到，雪霸國家公園的山區已有結霜並伴隨強陣風；雪霸國家公園管理處呼籲前來雪霸園區登山的民眾，應備妥足...

南韓暴雪…高雄機場旅客「被請下飛機」嘆無奈 班機延誤5小時

韓國首爾降大雪，百架航班被迫延誤取消，高雄機場華航CI164原訂今早7時許飛往韓國仁川的班機延誤，近180名乘客登機後才...

併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童...

台北植物園百年油杉遭鋸斷 林試所回應了

台北植物園是許多植物愛好民眾的熱門去處，當中不乏許多珍稀植物，但有民眾反映，當中有顆珍貴的台灣油杉近日卻被發現遭鋸斷。農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。