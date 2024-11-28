圓山飯店文化新景點 重現百年前台灣神社神龍風采

台北圓山大飯店今天上午舉行「穿越百年時空‧圓山雙龍巡禮」揭幕儀式，再次推出文化新景點，百年前的台灣神社神龍風采，在飯店花園廣場重現。

圓山大飯店董事長葉菊蘭表示，復刻金龍代表著圓山大飯店的「傳承」與「創新」，傳承自1919年的105年來，從當時位階最高的神社，曾是中華民國重要國賓接待的首站，到如今多元民主開放的時代，先後俯瞰見證我們的島嶼及人民休戚與共的風風雨雨。

葉菊蘭感謝財團法人薇閣文教公益基金會、日商富地滋（股）公司的捐助，順利完成復刻工程，還原昔日歷史風貌。

葉菊蘭說，景觀建築是一個國家文化的表徵，更代表著一段歷史縮影，復刻金龍是傳承前人的甘苦辛酸及心願的同時，不會拘泥於過去，心願一貫，但未來的挑戰與使命是新的。

葉菊蘭認為，百年圓山必須與時俱進，邁向創新的服務與硬體設備，打造創新的圓山，溫暖的笑容及喜悅的心，也是圓山全體同仁共同的新願景，讓圓山成為國人情感寄託的文化瑰寶，吸引更多國際旅客造訪，讓圓山故事成為世界旅人來台的動力。

圓山大飯店已將台灣神社神龍噴泉納入東密道導覽文化行程，與百年金龍一起帶領民眾跨越古今，感受更多精彩的歷史故事與文化體驗。

圓山大飯店發布新聞稿，位於飯店花園廣場的台灣神社神龍噴泉是百年金龍的前身，為日本商人於1919年11月28日獻上的奉納品，直到1956年圓山大飯店金龍餐廳與客房落成啟用，神龍才隨之遷移於金龍廳內；1987年金龍廳改裝，為彰顯神龍的歷史意義、重要性及價值，特意將其外觀貼上一層光彩耀眼的24K金箔，形成現今百年金龍的樣貌。

台灣神社神龍噴泉復刻工程源於去年6月22日，天花板藻井意外掉落造成百年金龍損傷，修復過程發現有多次人為改造情形，為了善盡保存與還原文史之責，組成「圓山百年金龍前身-日本神龍」復刻小組，由於百年金龍的樣貌呈現年代已久，在兼顧國人情感與還原歷史的考量下，決定保留室內「百年金龍」，選擇在飯店廣場復刻神龍噴泉。

圓山大飯店指出，這次復刻工程由復刻小組成員之一、國內雕塑名家蒲浩明老師製作，其父親是台灣著名雕塑家蒲添生，外祖父為台灣近代畫家陳澄波，本身是脫蠟精密鑄銅工法專家，這工法在台灣屬於精密且複雜度極高的鑄造方式，成功保留了神龍噴泉當初在台灣神社時期的經典造型和獨特的文化意涵。