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華碩攜手新竹臺大分院 推AI語音病歷、深化AI醫療應用

經濟日報／ 記者林薏茹／台北即時報導

華碩（2357）28日宣布攜手國立新竹臺大分院，推出「視訊看診結合AI語音病歷系統」，已應用於遠距診療，讓醫師在遠距診療過程中，透過自然語音辨識技術即時生成符合醫院格式的病歷資訊，深化AI在醫療場域的應用。

華碩營運長謝明傑表示，華碩語音病歷轉錄技術已應用於新竹臺大分院的遠距診療，不僅符合《通訊診察治療辦法》，也深化AI在醫療場域的應用。

華碩的「醫療語音」具備專業醫護術語辨識功能，可即時生成口語記錄並自動填補單位資訊。藉由華碩大型語言模型Agility，可分析內容轉換為結構化病歷，確保病歷完整，為醫護人員提供強大支援。

Agility支援雲端和混合雲架構，無需昂貴硬體，即可展現卓越效能；也可部署於院內伺服器，確保資料安全，滿足醫療機構對資安的嚴格要求。

新竹臺大分院院長余忠仁表示，很興奮與華碩聯手合作，整合各自強項，共同開創智慧醫療新典範，落實於臨床上運用。在數位化快速發展的時代，醫療服務的創新是提升病患照護品質和效率的關鍵，未來將積極推動智慧醫療，提升醫療效率與照護品質，讓更多民眾在健康智慧醫療上可得到更完善的照顧。

新竹臺大分院智慧醫療創新中心主任、副院長譚慶鼎表示，將視訊診療系統平台經由華碩醫療語音辨識系統，結合生成式AI功能，在各種醫療科別均能高效運作，並同步完成病歷或照護紀錄。醫護人員在與病人問診、治療、說明或衛教的當下，即可同步記錄，減少行政負擔，提升診療效率。

華碩 醫護人員

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