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大腸癌早期症狀常被忽略 醫師籲高風險族群定期檢查

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
大腸癌早期症狀民眾常忽略，醫師籲高風險族群定期檢查。圖／麻豆新樓醫院大腸直腸外科醫師張榮彬提供
大腸癌早期症狀民眾常忽略，醫師籲高風險族群定期檢查。圖／麻豆新樓醫院大腸直腸外科醫師張榮彬提供

一向健康的66歲陳女士，突然斷斷續續疑似血便、腹痛，前後一個月才就醫，發現大片腫瘤，組織切片確認惡性腺瘤、第三期大腸癌，因局部淋巴結轉移，後續仍需化學治療提高存活率，醫師呼籲高風險族群要定期檢查。

麻豆新樓醫院大腸直腸外科醫師張榮彬表示，患者大腸鏡檢查發現乙狀結腸連接部管腔內幾乎被腫瘤佔據，當下以大腸鏡組織切片，1周後病理報告出爐惡性腺瘤。分期診斷檢查後決定盡快做腹腔鏡前低位切除術。

張榮彬指出，大多數病人會擔心手術會切除多少腸道，因解剖位置和腫瘤轉移情形不同，會被切除的腸道長度都不同。醫師會根據個人情況，不會切除過多或不足。另因大腸不具主要吸收營養功能，切除並不會造成日後營養不良，如果為了保留多一點大腸，把不該留下的組織留在體內，很可能造成日後復發，反而得不償失。

大腸直腸癌腹腔鏡與傳統手術有差異，腹腔鏡是微創手術，腹腔鏡及相關器械通過小切口操作切除癌變組織。這種手術方法較傳統開腹手術創傷小，恢復快，術後疼痛較少。

大腸直腸癌發生率民國94至109年第一，長達15年。常見風險因子包括年齡、有家族史、吸菸、喝酒、高脂肪飲食、低纖維飲食、排便習慣不正常等。另常見症狀包括腹脹腹痛、血(黏液)便、排便習慣改變、大便變細、貧血、腹瀉便秘等，若有相關風險因子存在或長時間症狀未緩解，建議至門診就診並接受醫師評估。

張榮彬指出，大腸鏡檢查組織切片最準確，大腸鏡還可直接檢查腸道內有無息肉、潰瘍、發炎及出血點等，當發現有異常時還能當場息肉切除、切片檢查、止血術等治療處置，經驗豐富的專科醫師操作非常安全。案例就是出現症狀遲未緩解而就診，如此才能盡早診斷，及時手術治療，避免延誤病情。

大腸鏡檢查 微創手術 腫瘤 醫師

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