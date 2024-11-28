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影／首波冷氣團報到！雪霸聖稜線覆白霜 山友登山要小心

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
雪霸園區著名的雪山主峰至大霸尖山的聖稜線上，受這波冷氣團影響，許多高山植物植株如玉山圓柏、玉山杜鵑都覆蓋層層冰霜，步道上也有結霜濕滑情形。圖／山友周曉芳提供
雪霸園區著名的雪山主峰至大霸尖山的聖稜線上，受這波冷氣團影響，許多高山植物植株如玉山圓柏、玉山杜鵑都覆蓋層層冰霜，步道上也有結霜濕滑情形。圖／山友周曉芳提供

今年冬季首波冷氣團已報到，雪霸國家公園的山區已有結霜並伴隨強陣風；雪霸國家公園管理處呼籲前來雪霸園區登山的民眾，應備妥足夠禦寒衣物及保暖準備，以應付高山區域寒冷的環境，走在結霜濕滑的步道上要特別小心，維護登山安全。

雪管處表示，依近期前來雪霸園區的山友回傳照片顯示，雪霸園區著名的雪山主峰至大霸尖山的聖稜線上，受這波冷氣團影響，許多高山植物植株如玉山圓柏、玉山杜鵑都覆蓋層層冰霜，步道上也有結霜濕滑情形，尤其前往雪山北峰的稜頂山徑更明顯；雪管處七卡山莊管理員也反映，近期有多隊登山團體受高山地區的低溫與強陣風影響，無法完成既定的登山行程，撤回七卡山屋或三六九臨時營地。

雪管處指出，冬季登山首重禦寒，避免風寒及水寒效應，「風寒效應」就是當風速增加時，會快速將人體產生的熱量排出體外，造成體溫下降；「水寒效應」是身體濕掉後，體表溫度流失的速度會比身體乾燥時快很多，可能造成失溫。

雪霸園區多為高海拔環境，越靠近山頂或稜線處，地形風勢越強，風寒效應影響程度越高，如遇降雨也可能將山友服裝弄濕，如果無法保持身體乾燥及防風措施，風寒效應與水寒效應將造成人體失溫，嚴重時將危及生命。籲請來雪霸園區登山的山友，可盡量選擇防風、防水材質的機能服飾，並採用洋蔥式穿法，務必將禦寒保暖準備做足。

雪管處提醒，冬季高山地區充滿許多不確定的氣候條件，如低溫、強風、濃霧等，或岩石及困難地形覆蓋冰雪使步道濕滑，都可能增加意外發生的風險，如雪霸園區內的大霸尖山霸基處、雪山聖稜線或黑森林步道等。因此，冬季登山前應審慎評估天氣狀況、做好充分準備，如果經驗或裝備不足，切勿強行通過積雪結冰路段，以免發生危險。山友應落實風險評估與自我管理，把登山安全視為首要之務，生命保全責任最終在自己，山永遠都在，請民眾務必量力而為，不能勉強。

雪霸園區著名的雪山主峰至大霸尖山的聖稜線上，受這波冷氣團影響，許多高山植物植株如玉山圓柏、玉山杜鵑都覆蓋層層冰霜，步道上也有結霜濕滑情形。圖／山友周曉芳提供
雪霸園區著名的雪山主峰至大霸尖山的聖稜線上，受這波冷氣團影響，許多高山植物植株如玉山圓柏、玉山杜鵑都覆蓋層層冰霜，步道上也有結霜濕滑情形。圖／山友周曉芳提供

冷氣團 山友 雪霸

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