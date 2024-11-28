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114年最低工資2萬8590元 勞保分級調整影響304萬人

中央社／ 台北28日電
勞動部日前公告，明年元旦起最低工資為月薪2萬8590元、時薪則調至190元。圖／聯合報系資料照片
勞動部日前公告，明年元旦起最低工資為月薪2萬8590元、時薪則調至190元。圖／聯合報系資料照片

配合明年最低工資為新台幣2萬8590元，勞動部近日公布明年最新勞工保險投保薪資分級表，預估有304萬名勞工配合逕調，每年可望增加46億元保費收入。

勞動部日前公告，明年元旦起最低工資為月薪2萬8590元、時薪則調至190元。

根據法規規定，雇主僱用勞工，不論是全時工作者或部分時間工作者，都應依規定為其辦理參加勞工保險及就業保險，雇主除應依法為勞工辦理加保外，也須按其月薪資總額，依勞工保險投保薪資分級表規定，確實申報勞工的月投保薪資。

配合最低工資修正，勞動部近日公告修正勞工保險投保薪資分級表、勞工職業災害保險投保薪資分級表及勞工退休金月提繳分級表。

其中勞工保險投保薪資分級表將原本第一級從2萬7470元改為2萬8590元，第二級則改為2萬8590元至2萬8800元，其餘月投保薪資金額則未改變，明年1月1日正式上路。

勞動保險司司長陳美女今天告訴中央社記者，勞保分級表經過調整，約有304萬人受影響、配合逕調，預估每年可增加保費收入46億元、給付支出9.1億元。

另外，勞動部也修正勞工退休金月提繳分級表，預估影響124萬8207人，勞退基金每年收入增加9億8000多萬元。

保險 勞動部 投保薪資 最低工資

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