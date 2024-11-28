2025邁入超高齡社會 科技將成醫療量能新解方

台灣2025年即將邁入超高齡社會，屆時台灣醫療照護量能是否充足，一直是醫界最擔心的問題。遠傳資訊暨數位轉型科技群協理陳國正指出，早在2018年，台灣醫學界就預估，未來10年，醫療量能、服務模式、資源、健保給付內容都將會受到挑戰，並因應社會新型態做出改變，而資通訊科技也將成為醫療輔助重要工具。

多年前，市場上就在討論「智慧醫療」，線上看診、遠距診療、遠距開刀技術，都成為科技大廠研究的新課題。剛開始，民眾對於智慧醫療還很陌生，但經歷新冠肺炎疫情之後，愈來愈多人透過遠距診療方式看診、拿藥，也都逐步習慣智慧醫療服務。

早在2018年國內法規，就已開放通訊診療，取代親自看診，醫學界開始規劃線上診療，並將其視為十年大計。

「為什麼會說是十年大計，因為一個成熟的醫療產品，不管是軟體或者硬體，至少都要5年起跳，才能融入所謂的醫療臨床行為裡面。」陳國正表示，醫學界教授都明白，台灣在2025年進入超高齡社會時，整體醫療量能、服務模式、健保給付內容都會受到挑戰。

2018年是台灣從4G進入5G的前兩年。在當時，電信業者已開始運用4G技術驗證智慧醫療技術。

「坦白說，5G時代，技術才到位，4G驗證的時候，通話品質跟影像傳輸即時性，醫生是沒有辦法接受的。」陳國正表示，對於醫生來說，看診時，必須要知道病患病徵、病情，如果要用視訊取代這些事情，「第一個，講話不能斷字、影像不能delay（延遲），不然，會干擾診療過程，第二個，病患現在不在醫生面前，要怎麼做到醫療檢驗、檢查影響取得，這些也都要克服。」

對於醫生而言，面對面診療，可以看到病患的臉色、表情、眼神，並藉此判斷前在疾病，甚至在就診過程中，有時患者需要心靈上的撫慰，醫生的解答、解釋，都能讓病患放心。

過往，4G技術影像傳輸速度不夠快，會對醫生診療過程帶來影響，直到5G技術正式問世，智慧醫療應用也才能正式推展。

而隨著台灣即將在明年迎來超高齡社會時代，政府也看到接下來的健保危機。

「65歲以上，慢性病用藥大概占了4成，而當超高齡社會來臨，65歲以上人口快速成長，健保支出也會等比例成長。」陳國正表示，對政府來說，如何做好預防醫學，以及病患的後期照顧，將是未來相當重要的方向，而「在家住院」正是其中一項解方。

健保署近期推動「在宅急症照護計畫」，提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，減輕患者與家屬負擔，也避免院內交叉感染。有些病症，雖然療程久，但不一定需要一直住院，可以出院在家休養，而從健保署的觀察看來，的確有些病患回到家中休養之後，恢復速度甚至比住院患者來得短。

但是，在家住院必須要有先決條件，例如，家裡必須有監測生理的設備。

陳國正說，「病人現在回家前，會直接將設備帶回家，而這些設備會量測病患的血氧、血壓、體溫，而這些數據也會回傳到醫院，或者診所照護團隊，就可以隨時掌握病患的生理數據與情況。」然而，購置這些設備的成本不便宜，為了拋磚引玉，遠傳也在近期宣布捐贈「5G遠距診療在宅急症照護方案」，提供基層醫師社區醫療群使用，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務，降低病患與家屬的不便，同時緩解醫療量能。

超高齡化社會即將來臨，傳統醫療模式也將逐步出現變化，但科技提供的新解方，也將為讓整體醫療更有效率，讓民眾都能獲得擁有好的醫療照護。