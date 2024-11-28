快訊

無人能擋？解密俄新型榛果樹飛彈 軍事專家打臉普亭：老技術新包裝

遲來的表態或算計？UNIQLO為何突然表明「不用新疆棉」

愛國者飛彈維修車翻落山坡釀2傷 空軍司令部證實曝現況

2025邁入超高齡社會 科技將成醫療量能新解方

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
醫師進行視訊遠距診療。圖／亞東紀念醫院提供
醫師進行視訊遠距診療。圖／亞東紀念醫院提供

台灣2025年即將邁入超高齡社會，屆時台灣醫療照護量能是否充足，一直是醫界最擔心的問題。遠傳資訊暨數位轉型科技群協理陳國正指出，早在2018年，台灣醫學界就預估，未來10年，醫療量能、服務模式、資源、健保給付內容都將會受到挑戰，並因應社會新型態做出改變，而資通訊科技也將成為醫療輔助重要工具。

多年前，市場上就在討論「智慧醫療」，線上看診、遠距診療、遠距開刀技術，都成為科技大廠研究的新課題。剛開始，民眾對於智慧醫療還很陌生，但經歷新冠肺炎疫情之後，愈來愈多人透過遠距診療方式看診、拿藥，也都逐步習慣智慧醫療服務。

早在2018年國內法規，就已開放通訊診療，取代親自看診，醫學界開始規劃線上診療，並將其視為十年大計。

「為什麼會說是十年大計，因為一個成熟的醫療產品，不管是軟體或者硬體，至少都要5年起跳，才能融入所謂的醫療臨床行為裡面。」陳國正表示，醫學界教授都明白，台灣在2025年進入超高齡社會時，整體醫療量能、服務模式、健保給付內容都會受到挑戰。

2018年是台灣從4G進入5G的前兩年。在當時，電信業者已開始運用4G技術驗證智慧醫療技術。

「坦白說，5G時代，技術才到位，4G驗證的時候，通話品質跟影像傳輸即時性，醫生是沒有辦法接受的。」陳國正表示，對於醫生來說，看診時，必須要知道病患病徵、病情，如果要用視訊取代這些事情，「第一個，講話不能斷字、影像不能delay（延遲），不然，會干擾診療過程，第二個，病患現在不在醫生面前，要怎麼做到醫療檢驗、檢查影響取得，這些也都要克服。」

對於醫生而言，面對面診療，可以看到病患的臉色、表情、眼神，並藉此判斷前在疾病，甚至在就診過程中，有時患者需要心靈上的撫慰，醫生的解答、解釋，都能讓病患放心。

過往，4G技術影像傳輸速度不夠快，會對醫生診療過程帶來影響，直到5G技術正式問世，智慧醫療應用也才能正式推展。

而隨著台灣即將在明年迎來超高齡社會時代，政府也看到接下來的健保危機。

「65歲以上，慢性病用藥大概占了4成，而當超高齡社會來臨，65歲以上人口快速成長，健保支出也會等比例成長。」陳國正表示，對政府來說，如何做好預防醫學，以及病患的後期照顧，將是未來相當重要的方向，而「在家住院」正是其中一項解方。

健保署近期推動「在宅急症照護計畫」，提供居家醫療急症患者、照護機構住民、急診感染症輕症的行動不便民眾等三類病患住院以外的替代服務，減少急診及住院情形，減輕患者與家屬負擔，也避免院內交叉感染。有些病症，雖然療程久，但不一定需要一直住院，可以出院在家休養，而從健保署的觀察看來，的確有些病患回到家中休養之後，恢復速度甚至比住院患者來得短。

但是，在家住院必須要有先決條件，例如，家裡必須有監測生理的設備。

陳國正說，「病人現在回家前，會直接將設備帶回家，而這些設備會量測病患的血氧、血壓、體溫，而這些數據也會回傳到醫院，或者診所照護團隊，就可以隨時掌握病患的生理數據與情況。」然而，購置這些設備的成本不便宜，為了拋磚引玉，遠傳也在近期宣布捐贈「5G遠距診療在宅急症照護方案」，提供基層醫師社區醫療群使用，加速基層醫療院所推動數位醫療照護服務，降低病患與家屬的不便，同時緩解醫療量能。

超高齡化社會即將來臨，傳統醫療模式也將逐步出現變化，但科技提供的新解方，也將為讓整體醫療更有效率，讓民眾都能獲得擁有好的醫療照護。

4G 健保給付

延伸閱讀

厚生會成立「罕病委員會」 健保署：審查中罕藥明年全給付

台大醫院新竹分院 攜手嘉農合作開發聯名款農嘉黃豆漿

🎧｜急診大塞車怎麼辦？醫師告訴你「這方法」能解套

台灣將邁超高齡社會 專家：打造照顧者友善職場成企業永續亮點

相關新聞

注意保暖！7縣市發布低溫特報 今晚到明天上午恐10度以下

冷！中央氣象署下午16時29分針對新北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣等7縣市發布低溫特報，28日晚上...

懶人包／好市多黑色購物週Day 5優惠！黑五3C家電特價 蘋果iPad、Apple Watch有折扣

知名美式賣場好市多（Costco）的超殺折扣活動「黑色購物週（又稱黑色購物節，黑五）」從11月25日至12月1日，限期7天要讓民眾撿便宜。明日（11月29日）為第5天活動，好市多官方臉書粉絲團每日下午4點公布隔日的精選優惠商品，聯合新聞網《科技玩家》製作懶人包整理好市多黑五3C相關特價 訊息，周五11月29日也提早至8點就營業囉。

影／首波冷氣團報到！雪霸聖稜線覆白霜 山友登山要小心

今年冬季首波冷氣團已報到，雪霸國家公園的山區已有結霜並伴隨強陣風；雪霸國家公園管理處呼籲前來雪霸園區登山的民眾，應備妥足...

南韓暴雪…高雄機場旅客「被請下飛機」嘆無奈 班機延誤5小時

韓國首爾降大雪，百架航班被迫延誤取消，高雄機場華航CI164原訂今早7時許飛往韓國仁川的班機延誤，近180名乘客登機後才...

併排停車、不遵守規則多！交安大調查：愈高年級學童信心愈不足

根據交通部統計，去年兒童交通死傷首度突破萬人，達1萬1858人，創下新高，今年截至8月也有7981人。遠通電收、靖娟兒童...

台北植物園百年油杉遭鋸斷 林試所回應了

台北植物園是許多植物愛好民眾的熱門去處，當中不乏許多珍稀植物，但有民眾反映，當中有顆珍貴的台灣油杉近日卻被發現遭鋸斷。農...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。