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跨域整合學習！國語日報冬令營隊帶孩子玩出創造力

聯合新聞網／ 聯合數位文創
圖／國語日報提供
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隨著寒假的來臨，如何讓孩子在放假期間不僅玩得開心，更能學有所得，成為家長關注的焦點。歷史悠久的國語日報寒暑營隊，特別規劃豐富的營隊課程，透過精心設計的課程，讓孩子在玩樂中激發創造力、增進解決問題的能力，為未來的挑戰做好準備。

多元課程 培養帶得走的能力

國語日報寒假營隊的特色在於「專業且實用」，規劃語文、科學、藝術、體能等多元的主題課程，培養孩子兼具人文與科技素養，並且能夠將學得的知識、技能應用在生活中。例如語文中心規劃的華語、國文寫作、英語、日語、法語等專業精緻課程，透過程度分班、適性教學、專業引導，培養孩子「說得出口」、「寫得出來」的語言實戰能力，成為主動積極學習的語言駕馭者。

圖／國語日報提供
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發掘內在潛能 玩出創造力

此次營隊以「玩出創造力」為核心理念，在活動設計強調「做中學」的重要。例如在文化中心規劃的〈Happy GO〉課程中，融合生物自然、藝術音樂、魔術桌遊、桌球律動等課程，輕鬆有趣的方式讓孩子探索新知識。〈貓爪機器人〉課程以歷久不衰的樂高積木結合機械，從概念到成品的過程中，充分滿足孩子的創作慾望。創客工作坊裡，〈電機王〉體現時下最熱門的STEAM教育，帶領孩子結合數學、程式、電路設計和機械，讓孩子成為會思考、能動手的小小Maker。

圖／國語日報提供
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跨域整合 迎向AI未來趨勢

面對AI浪潮，資訊教育與運算思維已是當前熱門關鍵字，〈AI繪本小作家〉運用生成式AI幫助孩子發揮創意，感受AI的無窮魅力。麥塊及Roblox等程式營能讓孩子在遊戲中，培養運算思維，建立與未來AI世界的連結。

國語日報孫慶國社長表示：「跨域整合的學習模式，有助於孩子具備多角度的思考能力。同時讓當前最熱門的AI應用，能盡快融入到孩子生活中，讓孩子能夠靈活運用新知，擁有未來最需要的創新能力。」

為未來鋪路 培養創造型人才

在快速變遷的時代，靈活運用知識與技能，來解決問題的能力也愈發重要。學習是一段不停探索與自我挑戰的旅程，國語日報希望藉由冬令營，培養孩子的思考力與創造力，為未來的成就奠定良好的基礎。

國語日報 語言

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