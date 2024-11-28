南韓暴雪…高雄機場旅客「被請下飛機」嘆無奈 班機延誤5小時

韓國首爾降大雪，百架航班被迫延誤取消，高雄機場華航CI164原訂今早7時許飛往韓國仁川的班機延誤，近180名乘客登機後才接獲通知，被迫下機等待，班機延遲超過5小時才起飛；韓國仁川機場同樣也有台灣乘客因大雪導致班機取消，受困機場1天。

南韓在26日起持續下大雪，華航CI164班機原訂7點10分，從高雄機場飛往首爾仁川，當地機場因氣候因素管制流量，導致高雄端180名乘客登機後才接獲廣播通知「起飛時間必須延後」，被請下飛機滯留候機室長達近5小時，有旅客表示掃興且無奈，幾乎已經耽誤當天半日行程，也有其他友人在桃園機場被請下飛機。

不少遊客因為等太久、心生不滿，航空公司只能發送零食、補助餐費300元安撫情緒；高雄航空站表示華航164班機已於中午12點41分離場，提醒近期往返首爾旅客，務必提前關注航班動態，避免撲空，德威航空TW672下午5點飛往仁川的班機，因氣候因素已宣布取消。韓國首爾仁川機場同樣也有台灣旅客遭滯留機場超過1天，機場大廳全是過夜旅客。

此外，有旅客今日搭乘立榮航空B7-9226從金門飛往高雄，稱班機降落時感受重落地、急煞，並在平地上高速移動和轉彎，班機原定12時10分抵達，延遲5分鐘；立榮航空則澄清，該班機降落高雄機場時程序皆正常，並無重落地之情況發生，航機後續已派遣其他飛行任務。