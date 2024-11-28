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故宮南院展「雲中雞犬」 重現「一人得道雞犬升天」

中央社／ 嘉義縣28日電

故宮南院近日展出明代畫家崔子忠「雲中雞犬」圖，描繪晉朝許遜傳奇故事，相傳他135歲時得道成仙，帶著全家42人連同雞犬一齊飛升仙界，畫面鮮豔，充滿仙氣。

國立故宮博物院南部院區即日起舉辦「古代書畫中的朋友」特展，展件中明代崔子忠所繪「雲中雞犬」，一般人看完後心中就會浮現出「一人得道、雞犬升天」典故。

國立故宮博物院書畫處助理研究員陳建志告訴中央社記者，崔子忠擅長以細膩筆觸及典雅色彩描繪人物，讓許遜這趟「仙界搬家之旅」彷彿重現眼前。

「雲中雞犬」用筆設色，皆以雅秀為尚，人物描寫傳神，間或施加硃砂、石青等重色，越顯典麗超凡，頗有裝飾效果；畫中許遜騎著牛，家眷緊隨其後，畫面鮮豔又充滿仙氣，彷彿帶領觀眾穿越時空，親見那段奇幻瞬間。

陳建志指出，這幅畫還有一特殊點，畫上方裱著一段楷書，「御題崔子忠雲中雞犬，用原題韻。慕道心脩九轉丹，全家避世入名山。何人跨鶴凌雲去，犬吠雞鳴想像間。臣黃鉞奉敕敬書。」黃鉞是清乾隆皇大臣，畫中有兩方鑑藏寶璽，此畫是乾隆收藏品。

故宮南院指出，畫作中的雞在籠中、犬在牛前側，必須仔細斟酌才看得清。「古代書畫中的朋友」特展，至明年1月1日，還有1個多月展出時間，歡迎參觀。

展覽資訊 故宮南院

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