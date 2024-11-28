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留才方案社福類移工占6成 監委促勞動部檢討改善

中央社／ 台北28日電

勞動部推動移工留才久用方案，開放符合轉任中階技術人力的資深移工續留台工作。但監委今天提出調查報告，截至今年10月底，已核准的中階技術人力中，6成為社福類移工，有諸多問題待勞動部檢討改進。

王幼玲、王美玉、紀惠容今天提出移工留才久用方案調查報告，並透過新聞稿轉述報告內容。

監委指出，勞動部推動移工留才久用方案，截至今年10月底，已核准超過3萬6000餘名中階技術人力，但是留用人才中，產業移工僅1萬4740人，社福類移工2萬2243人，社福類移工占整體60.2%。

監委表示，留才久用方案開放符合資格的移工、僑外生在台從事中階技術工作，並且無工作年限，短期目標是為提升台灣所需人力、提升國家競爭力，長期目標則是為銜接移民制度，改善人口結構。

監委提到，依據勞動部提供資料，已經核准的中階技術人力中，有8成是雇主承諾會調高薪資而免除技術條件，但勞動部沒有及時檢核或抽查薪資的機制，無法確認中階技術人力確實是從事中階技術工作，並受領雇主承諾給予的薪資。留才久用方案是否實質提升待遇、是否符合留才目的，備受考驗。

監委說明，雖然成為中階技術人力後，可以不受限制延長在台工作年限，將來也能申請永久居留，但仍不能自由尋職、轉換工作，不僅無法真正解決台灣在中階技術工作的缺工問題，也會產生契約尚未屆滿，移工因不具轉換工作自由而衍生的困境。

監委解釋，在藍領移工與中階技術人力兩種不同身分間的權利義務轉換，或連續居留年資的計算等，都是勞動部必須面對的課題。

監委表示，留才久用方案雖然在制度面上放寬永久居留及依親等條件，但在既有移工的制度框架下，中階技術人力要達成永久居留及依親條件，明顯有困難。

監委強調，若留才久用方案長期是為解決台灣因高齡、少子化帶來的人口結構問題，行政院及國發會應對於依親來台及舉家移民台灣後的平等工作權、文化適應、社會參與、社會融合及社會福利資源分配等方面有全面的通盤考量與規畫。

人力 移工

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