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花東困難家庭認養童增17% 芥菜種會、中廣義賣送愛

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
花東災後家園修復以及生活的恢復之路漫長，圖為芥菜種會前往台東縣太麻里運送生活物資幫助受災家庭。圖/芥菜種會提供
花東災後家園修復以及生活的恢復之路漫長，圖為芥菜種會前往台東縣太麻里運送生活物資幫助受災家庭。圖/芥菜種會提供

0403花蓮地震以來，東部接連遭遇重大天災，讓本來就很脆弱的家庭復原之路更加艱難。據基督教芥菜種會統計，花東地區困難家庭認養童案量比去年同期增加17.38%。為此，芥菜種會與中國廣播公司合作的「2024擁抱希望傳出愛」義賣今開跑，邀請藝人婁峻碩擔任愛心大使，呼籲社會大眾響應年終送愛到花東。

此外，基督教芥菜種會處長全國成強調，災後家園修復以及生活的恢復是條漫長的路，芥菜種會將透過「以工帶振供需平台」，讓社區中的困難家庭得以在平台上銷售自家生產的手工品、食品等商品，讓受助者獲取收入，得以自立。

芥菜種會指出，地震、颱風等天災對花東觀光、服務業影響甚鉅，受災與弱勢家庭將面臨更大的生計問題，芥菜種會透過「三福助人網」，從即時的急難救助金、生活物資發放，到家園修繕、心理重建與社區產業的發展，長期協助受災家庭的恢復。今年「擁抱希望傳出愛」空中愛心義賣活動，12月2日起至24日的義賣所得將全數捐助「芥菜種會」協助花東的需要。

全國成說，當家庭照顧者能賺得收入，才可能自立自助。以花東的需要為起點，芥菜種會推出「以工帶振供需平台」，連結芥菜種會捐款人、認養人、愛心企業及店家等的支持，促進商品流通及銷售，讓困難家庭得以將自產商品轉化為穩定收入，最終形成可持續的社區經濟產業，未來進一步擴大影響範圍，將愛與支持傳遞至全台更多角落。

為著花東困難家庭的需要，還有許多需要幫助的家庭正努力克服天災帶來的挑戰，芥菜種會邀請大眾支持長期復原計畫，攜手讓更多困難家庭早日重回安全穩定的生活。詳情可參閱https://reurl.cc/Q57qNO

芥菜種會處長全國成(右一)、中廣董事長陳聖一(左一)、愛心大使婁峻碩(中)，共同呼籲社會大眾響應年終送愛到花東。圖／芥菜種會提供
芥菜種會處長全國成(右一)、中廣董事長陳聖一(左一)、愛心大使婁峻碩(中)，共同呼籲社會大眾響應年終送愛到花東。圖／芥菜種會提供

地震 愛心 義賣 花蓮

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