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居服員10萬獎金背後！幫洗澡、煮飯、戴手套摸大便 「案量多才領得到」

聯合新聞網／ 綜合報導
居服員示意圖，非內文當事人。 本報資料照片
居服員示意圖，非內文當事人。 本報資料照片

「因為可以領缺工獎金，有10萬欸，怎麼可能不去做！」一名女網友近日在社交平台坦言，起初想投身「居家照顧服務員（下稱居服員）」，是因為高額的缺工獎金，並且指出，工作內容是到府照顧身心障礙者和年長者，要幫忙洗澡、戴手套摸大便、陪同採購物品等；原PO談到「居服員好賺與否」的問題則表示，要看公司制度，若是時薪制沒有薪水上限，但對於居服員這工作，有網友點出困境：要案量多才得以申請缺工獎金。

根據勞動部勞動力發展署公布「照顧服務就業獎勵」措施，提供最長18個月且每月5,000元至7,000元的就業獎勵，給予投入照顧服務產業的失業勞工，獎金最高可達10萬8千元，但申領資格有規定，每月薪資不得低於中央主管機關規定之基本工資；而根據衛生福利部新聞，居服員的薪水分為月薪制和時薪制，時薪制為每小時200元，因此此制度會出現案量不夠就申請不到「照顧服務就業獎勵」之情況。

原PO在Threads上發文表示，她是到宅照顧年長者和身心障礙者的居服員，工作內容有：戴手套摸大便、幫忙洗澡和煮飯、陪同看醫生、帶案主出門採購物品、幫忙採購物品至案主家裡等。

原PO針對薪資問題也解釋，居服員薪資視公司規定有所不同，有無薪水上限的時薪制，也有和公司拆帳分的制度，原PO也直言，自己起初是因為逾10萬的缺工獎金才當居服員，但後來發現針對案主需求自己可以出力、給予尊嚴，她舉例，「洗澡對於我們來說很簡單，但是對於行動不便的，更不用說臥床的來說，是件最奢侈的願望」，原PO表示自己很喜歡這份工作，也鼓勵更多年輕人投入，但是針對網友留言，「缺工不領白不領啊！ 但現在其實真的愈來愈競爭，要滿班感覺很難呢」、「但案量要夠才能申請缺工（獎金）喔」，她也認同表示，要達基本薪資才能拿到這筆錢。

有居服員同業現身留言，「居服員+1」、「我也是最近1、2個月加入居服行列，遇到好的個案就覺得好像多了一個阿嬤疼愛自己」；也有網友讚賞居服員，「妳這麼年輕，真的很難得！」、「加油」、「要感謝妳們這些人，不然老了怎麼辦，家人都未必會為妳把屎把尿耶」、「好厲害」。

勞動部 居服員 衛福部

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