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過敏鼻水流不停…42歲患者變「紅鼻小丑」 中藥加針灸治療改善效果佳

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為張姓患者施針治療季節性過敏性鼻炎。記者簡慧珍／翻攝
衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮為張姓患者施針治療季節性過敏性鼻炎。記者簡慧珍／翻攝

彰化縣42歲張姓女子罹患過敏性鼻炎並習以為常，今年入秋後「鼻水共共澇」，上午就用掉近一包衛生紙，實在受不了而求醫，經中醫師診斷體質，中藥劑方與針灸雙管齊下，打噴嚏次數與流鼻水已大量減少。

張姓患者今表示，很多人認為台灣是海島型氣候，季節性的過敏性鼻炎打幾個噴嚏、流一點鼻水只是小毛病，但她經歷求學時期因過敏性鼻炎無法專注念書，工作後每到秋冬季節也因過敏性鼻炎睡不好，影響生活和工作的品質；今年入秋過敏性鼻炎隨天氣變化愈加嚴重，一直擤鼻涕讓她紅鼻子像小丑，決定求醫，治療後改善很多。

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說，臨床上觀察過敏性鼻炎患者的體質偏濕冷虛寒，以張姓患者為例，使用中藥劑方搭配針灸治療，對她開立小青龍湯、蒼耳散等藥劑溫裡補虛，同時佐以針灸迎香穴、攢竹穴、絲竹空穴及合谷穴度過過敏症狀急性期，再以玉屏風散補肺氣、六味地黃丸補腎氣，經過1個多月調理，張姓患者滿意效果。

過敏性鼻炎的過敏原不只一種，可能是塵蟎、棉被棉絮等，飲食方面也有許多食物會造成過敏性鼻炎，很多患者偶有發作但情況不是很嚴重，到了秋冬特別會劇烈發作與天氣、空氣品質有關。

黃鋒榮指出，秋冬季節早晚溫差大或冷空氣刺激鼻黏膜，加上東北季風將大陸霧霾等境外汙染物移入，高壓迴流天氣型態使大氣擴散條件不佳，空氣品質變差，加乘結果容易發作過敏性鼻炎。

秋冬的季節性過敏性鼻炎患者最好戴口罩出門以防範溫差及空汙，飲食方面要少吃生冷食物，也要避免辛辣等刺激性食物，降低鼻黏膜受到刺激；長期來說，要維持運動習慣，增強防禦力。

患者 空氣品質 針灸

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