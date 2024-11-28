過敏鼻水流不停…42歲患者變「紅鼻小丑」 中藥加針灸治療改善效果佳

彰化縣42歲張姓女子罹患過敏性鼻炎並習以為常，今年入秋後「鼻水共共澇」，上午就用掉近一包衛生紙，實在受不了而求醫，經中醫師診斷體質，中藥劑方與針灸雙管齊下，打噴嚏次數與流鼻水已大量減少。

張姓患者今表示，很多人認為台灣是海島型氣候，季節性的過敏性鼻炎打幾個噴嚏、流一點鼻水只是小毛病，但她經歷求學時期因過敏性鼻炎無法專注念書，工作後每到秋冬季節也因過敏性鼻炎睡不好，影響生活和工作的品質；今年入秋過敏性鼻炎隨天氣變化愈加嚴重，一直擤鼻涕讓她紅鼻子像小丑，決定求醫，治療後改善很多。

衛福部彰化醫院中醫師黃鋒榮說，臨床上觀察過敏性鼻炎患者的體質偏濕冷虛寒，以張姓患者為例，使用中藥劑方搭配針灸治療，對她開立小青龍湯、蒼耳散等藥劑溫裡補虛，同時佐以針灸迎香穴、攢竹穴、絲竹空穴及合谷穴度過過敏症狀急性期，再以玉屏風散補肺氣、六味地黃丸補腎氣，經過1個多月調理，張姓患者滿意效果。

過敏性鼻炎的過敏原不只一種，可能是塵蟎、棉被棉絮等，飲食方面也有許多食物會造成過敏性鼻炎，很多患者偶有發作但情況不是很嚴重，到了秋冬特別會劇烈發作與天氣、空氣品質有關。

黃鋒榮指出，秋冬季節早晚溫差大或冷空氣刺激鼻黏膜，加上東北季風將大陸霧霾等境外汙染物移入，高壓迴流天氣型態使大氣擴散條件不佳，空氣品質變差，加乘結果容易發作過敏性鼻炎。

秋冬的季節性過敏性鼻炎患者最好戴口罩出門以防範溫差及空汙，飲食方面要少吃生冷食物，也要避免辛辣等刺激性食物，降低鼻黏膜受到刺激；長期來說，要維持運動習慣，增強防禦力。