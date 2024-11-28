食藥署管制巧克力重金屬鎘新制 延至115年上路原因曝

衛福部今天公告巧克力中重金屬鎘的限量標準，據「巧克力總可可固形物含量比率」，訂定0.3至0.9ppm不等的鎘限量，同時增訂可可粉中含鎘限量2ppm，原定明年元旦上路，但業者反應，考量巧克力原料進口後的流通供應鏈等需求，將延後至115年元旦上路，屆時在市面流通販售的產品，都要符合新標準，違者最重可處300萬元罰鍰。

根據食藥署今年8月預告內容，巧克力中重金屬鎘的含量，巧克力總可可固形物含量≧20%至＜30%，限量0.3ppm；≧30%至＜50%，限量0.7ppm；≧50%至＜70%，限量0.8ppm；≧70%，限量0.9ppm；可可粉限量2ppm，各上限目前均比照食品法典委員會（Codex）標準。

食藥署今天公告汙染物質及毒素衛生標準，含量均未變動，食品組長蔡淑貞指出，相關限量標準均未變動，主要是預告評論期間接獲各界意見，因綜合考量巧克力原料進口後的流通供應鏈、調整品管要求及已合法流通產品的產銷期程，以及權衡維護食品安全公眾利益急迫性等，提供一年緩衝期，新制將自115年1月1日起實施，屆時凡於市面流通販售的產品，皆應符合新訂標準，而非以製造日期。

食藥署表示，新制上路後，違者將依違反食品安全衛生管理法第17條規定，依同法第48條限期改正，產品應依第52條沒入銷毀，否則將處新台幣3萬元以上300萬元以下罰鍰，由於可可豆累積重金屬鎘的風險較其他重金屬高，我國與Codex及其他先進國家相同，皆優先針對鎘提出管制標準，將持續蒐集國內外相關研究及監測資料，視需求滾動評估增修訂相關標準。

蔡淑貞指出，本次標準所管制的巧克力，是指以可可膏、可可脂或可可粉等可可製品為原料，經調配後，不含內餡的固體型態產品；「可可粉」是指可可膏經壓榨分離去除可可脂後取得的粉末，或可可豆仁經烘焙後碾碎的碎粉，其他含有巧克力的複合性產品，如堅果巧克力、巧克力麵包、巧克力餅乾、巧克力蛋糕、巧克力抹醬等，或添加其他食品原料如奶粉、糖等沖調可可粉飲品，皆應依源頭管理原則，確認所使用的巧克力及可可粉原料符合有關標準後，才能作為加工用途。