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衛武營台灣舞蹈平台給動力 3旅外編舞家回家跳舞

中央社／ 台北28日電
衛武營「台灣舞蹈平台」為南台灣匯聚國內外當代舞蹈界能量，11月29日到12月1日將有5檔售票演出與5檔開放舞台節目。圖為旅居歐洲的自由藝術家林燕卿舞作「＿＿途中」。圖／衛武營提供，Photo Juan Carlos Arevalo攝影（中央社）
衛武營「台灣舞蹈平台」為南台灣匯聚國內外當代舞蹈界能量，11月29日到12月1日將有5檔售票演出與5檔開放舞台節目。圖為旅居歐洲的自由藝術家林燕卿舞作「＿＿途中」。圖／衛武營提供，Photo Juan Carlos Arevalo攝影（中央社）

有了衛武營，南台灣跳舞的孩子就有目標，衛武營台灣舞蹈平台即將登場，今年邀請出身高雄的知名旅歐舞蹈家林怡芳、林燕卿與簡晶瀅返台創演，透過舞作展現她們身體與藝術交融的生命印記。

策展人周書毅接受中央社專訪表示，除了國外有很多好節目外，台灣也有能力在地生產、在地合作，創作出更有在地情感的作品。周書毅說，在生命的歷程中，舞蹈不斷被創造出新的身體語言，這次將以身體史的觀點，梳理混雜的時代歷史，重新定義難以理解的身體，透過舞蹈面對自己的生命故事。

出身高雄的舞蹈家林怡芳一路從台藝大插班到北藝大，念兩年就決定休學去法國追舞蹈夢，至今已旅法30多年。她讓身體成為一個載體，跨界從舞台演到電影、戲劇、流行音樂、當代音樂等新媒體跨領域，至今年過半百仍然在跳，「舞蹈固然技巧重要，但對身體的想像力更重要」。

林怡芳接受中央社專訪表示，這次很開心有機會回到高雄，「我是中油煉油廠半屏山旁長大的孩子，從小在這裡划船，在公園玩，看著水泥公司進駐，半屏山愈來愈矮，這些都成了我的重要記憶。」林怡芳創作了「半屏山」，加入抽象的儀式性元素，以獨舞爬梳30年的藝術生涯。

另一個作品Party，林怡芳邀請在地身體多元背景的表演者參與，「30個成員，來考的大概200人。」林怡芳說，每個人都需要能打開情感的身體能力，「尤其是東方社會，大家對個人跟群體的關係不是很勇於面對，其實每一個人都有影響他人的力量，這次參與者從陌生到支持，是我覺得這次參與最大的成就感。」

旅居歐洲的自由藝術家林燕卿曾是英國侯非胥．謝克特舞團以及阿喀郎．汗舞團成員，這次回高雄，她將帶來作品「＿＿途中」，用兩層緊身衣將自己密密包裹，最後全然脫下裸身相見。林燕卿刻意將舞作名稱空下，讓大家自己填空，「希望能感受身體的動靜、平衡，陌生到熟悉，面對同樣處境的身體課題」。

曾獲英國國家舞蹈獎現代舞類最佳女舞者的旅歐舞蹈家簡晶瀅，這次則邀請以街舞聞名的韓國藝術家Issue PARK共同合作「夏娃與他」，作品援引創世紀故事，從兩位編舞家自身與舞蹈語言開始，創造屬於彼此的當代詮釋。簡晶瀅說，這支舞作希望模糊街舞與當代舞的界線，讓大家看到舞蹈新未來。

衛武營「台灣舞蹈平台」每2年一次，11月29日到12月1日將有5檔售票演出與5檔開放舞台節目，在衛武營樹冠大廳、演講廳與高雄市電影館也有國際徵件與邀映的舞蹈影像展，周書毅表示，現場也將有閉門交流，邀請國內舞蹈家與國際策展人齊聚一堂，彼此分享與認識。

衛武營 身體語言

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