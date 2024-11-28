大樓沒有夜間保全「毋湯喔」？ 社區「AI智慧樓管」已上線！

夜間保全人力成本高，每月平均需多花費約5～6萬，又缺工不好請，有些住戶抱怨夜間還會打瞌睡或滑手機，但晚間正是社區最需要加強警戒的時段。隨著科技日新月異，現在有越來越多社區導入中興保全科技的「智慧樓管系統」，透過物聯網可影像監控、異常通知、監測弱電設備等，達到門禁管理（AI人臉辨識）、車牌辨識、智慧監控、防災警示等功能。以50戶的大樓社區為例，24小時「智慧樓管系統」每月平均僅需花費約1.5～2萬，可以節省各住戶的管理費支出，更能大幅降低人力依賴、迅速提升物管品質。

中保科技的「智慧樓管系統」採用「AI人臉辨識」管控門禁。 圖／中保科技 提供

近年基本工資和勞健保費率雙漲，為了控管人事成本，新北市一處社區由24小時保全改成只聘請一班制日間保全，只是，才實施不到一個月，就有住戶在社區群組中反應：某天深夜出門，發現社區後門竟然是開著的，疑似有住戶進出時忘了關門。該社區位於開發中的重劃區，附近工地多，出入人口較複雜，若是有閒雜人等混進社區，可能會造成居家安全上的隱憂。

「智慧樓管」駐守各個出入口、門窗，分秒監控，滴水不漏。 圖／中保科技 提供

此外，保全巡邏往往會有疏漏的死角，社區改由「智慧樓管」駐守，如果各個出入口、門窗都有「電眼」和「無線感應器」分秒監控，若系統偵測到異常，會將影像傳回全年無休的中保科技管制室，由管理人員即時反應處理，達到事先預警防範的效果。萬一社區公共區域遭到破壞，或有違反社區公約的狀況，管委會也可從雲端影像中掌握事件始末，藉由科技輔助，讓社區管理變得更輕鬆。

「智慧樓管系統」推出車牌辨識功能，可設定來賓訪客臨時車牌。 圖／中保科技 提供

相比傳統監視器，「智慧樓管」還多了「虛實整合」的功能，若住戶遭遇緊急狀況，例如：受困電梯內，急需對外求助，「智慧樓管」也可客製化，在社區指定的地點設置緊急求救按鈕，一旦住戶發生意外可立即按鈕求救，管制室收到訊號和影響，就會立即通知警方，並在第一時間派人救援，保障社區安全滴水不漏。

「智慧樓管系統」擁有強大防災機制，「受信總機火警移報」爭取黃金救援時間。 圖／中保科技 提供

「智慧樓管系統」24小時服務，有異常狀況會立即主動通知。 圖／中保科技 提供

「智慧樓管」24小時上工、365天全年無休，對住戶來說更安全、更實惠，透過系統整合，也提供社區管理人員更方便、更完善的整合性服務。結合「中保好生活」APP，大樓管理者可同步掌握大樓門禁管理、住戶緊急求救、電梯影像安全、社區設備異常等狀況，並將社區大小事E化公告， 住戶也可透過APP線上報修，追蹤維修進度和安檢狀態，藉由公開透明的管理方式，增加住戶和管委會的雙方互信，營造和諧的社區氣氛。

「中保好生活」APP還有發送包裹到貨即時通知、代收管理費、瓦斯抄表、叫車服務等功能，讓社區跟上數位時代潮流，升級成為智能社區，打造「安全、便利、節流」的新世代生活體驗，來電0800-221-195免費為您健檢。

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